Erdoğan haziran ayını işaret etmişti; Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kuruluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de" diyerek haziran ayında çalışmalara başlanacağını duyurduğu Kanal İstanbul projesinde süreci yönlendirmek üzere "Kanal İstanbul İdaresi" kuruluyor.

Erdoğan Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın haziranda vurulacağı duyurulmuştu. Proje kapsamında güzergâhında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli de yine önümüzdeki ay sonunda atılacak.

Öte yandan, Kanal İstanbul Projesini yürütmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacağı öğrenildi. Buna göre TOKİ, Emlak Konut, Karayolları, Demiryolları, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlükleri başkanlığın paydaşları olacak.

Projeye ilişkin çalışmalarda paydaşlar, Başkanlık çatısı altında iş birliğine gidecek. (İHA)