-ERDOĞAN: HAYIRLI HABERLER ALMAK İSTİYORUZ KUVAŞRA (A.A)- 24.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz, artık Lübnan'dan hep hayırlı haberler almak istiyoruz'' dedi. Erdoğan, Kuvaşra'daki Türk okulunun açılışını yaptı. Okulun Lübnanlılara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. ''Kardeş ülke Lübnan'da bulunmanın, siz değerli Lübnanlı kardeşlerimle kucaklaşmanın heyecanını duyuyorum'' diyen Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Türkiye'nin 2006 yılında Lübnan'a yapılan ''insanlık dışı saldırıyı'' büyük endişeyle izlediğini, Lübnanlıların acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, Lübnan'ın yeniden inşasında Türk halkının dayanışmayı kendine bir vazife bildiğini, bu süreçte her alanda işbirliğini daha da yoğunlaştırdıklarını, siyasi ve ekonomik işbirliğinin ötesinde Lübnan'da eğitim, sağlık ve diğer alanlarda örnek bir dayanışma yürüttüklerini söyledi. ''Zira bizler kardeşiz ve kardeşliğe düşen sorumluluk neyse biz Türkiye olarak onları yerine getiriyoruz'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''2006 yılından bu yana Türkiye olarak bu bölgede eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri olmak üzere birçok çalışmalar yapıyoruz. Biz bu hizmetleri planlarken yalnızca Türkmen kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı köylere odaklanmadık, tüm bölgenin ve elimizden geldiğince bütün Lübnan'ın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran projeler ürettik. Toplam 55 okulu Lübnanlı kardeşlerimizin emrine sunduk. Kısa bir süre içinde tamamlanarak, hizmete hazır hale getirilen çok katlı, kalıcı okulun açılışını ise bugün sizlerle yapıyoruz. Kuvaşra'da inşa edilen 2 prefabrike okulun yanı sıra çok katlı betonarme okul inşaatına da çok kısa sürede başlayacağız. Bu bölgede Türkmen köyleri arasında kalan Hristiyan vatandaşların ağırlıklı oturduğu köyde de tam teşekküllü bir ambulansın da yer aldığı sağlık ocağının inşasını tamamlayarak, bölge halkının kullanımına sunduk. Bu bölgenin sağlıklı ve sürekli bir şekilde suya erişim sağlayabilmesi amacıyla su kuyusu açılması ve şebekesi döşenmesi projesini de tamamladık, biraz sonra vanaları açacağız, suyu vereceğiz.'' Başbakan Erdoğan, Lübnanlılar arasında hiçbir ayrım yapmadan, dayanışmaya, paylaşmaya ve Lübnan'ı desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, Türkiye'nin hiçbir çıkar beklemeden, sadece ve sadece kardeşlik hukuku çerçevesinde Lübnan'ın istikrarı ve kalkınması için elinden geleni yaptığını ve yapacağını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şundan emin olmanızı isterim ki; Lübnan ne kadar mutlu olursa, Türkiye o kadar mutlu olur. Lübnan'ın huzur ve istikrarı ne kadar pekişirse bundan en önce Türkiye memnuniyet duyar. Biz, artık Lübnan'dan hep hayırlı haberler almak istiyoruz. Lübnan'ın kardeşlik, barış ve dayanışma içinde bölgenin yıldız bir ülkesi olmasını istiyoruz. Bunu kalben istiyoruz ve destekliyoruz.'' Lübnan'daki Türkmenlere de seslenen Erdoğan, ''Türkmen kardeşlerimden rica ediyorum, bugüne kadar Lübnan'ın birlik ve bütünlüğü için gösterdikleri örnek dayanışmayı aynen sürdüreceklerine ben yürekten inanıyorum' dedi. Kuvaşra bölgesinde yaşayanların başta kız çocuklarını olmak üzere çocuklarını eğitim imkanlarından azami derecede yararlandırmalarını isteyen Erdoğan, ''Sevgili kardeşlerim; bizler cehaleti ayaklarının altına alan bir ecdadın ve bir anlayışın mensuplarıyız, torunlarıyız, onun için okuyacağız, okutacağız ve ilim yolunda hep rekabet içinde olacağız. Ben bir kez daha açılışını yaptığımız okulun hayırlara vesile olmasını nice genç kuşakların buradan yetişmesini Allah'tan temenni ediyorum'' diye konuştu.