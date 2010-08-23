-ERDOĞAN: 'HAYIR' CEPHESİNDE KANDİL VAR GİRESUN (A.A) - 22.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anayasa değişikliğine 'hayır' cephesinde CHP, MHP, BDP, TKP, İP, YARSAV ve malum medya var. Bir de baktık ki son günlerde Kandil Dağı var. Kandil ne derse CHP de MHP de aynı şeyi söylüyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Belediye Meydanı'nda AK Parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni bir döneme girildiğini belirterek, ''Artık birilerinin kabını açıp da içine bakmadığı bir anayasa değişikliği sürecinden geçiyoruz. Bu anayasa değişikliğinde özgürlükler var, bu anayasa değişikliğinde krallar değil kurallar var'' diye konuştu. Anayasa değişikliği paketinin içerdiği konular hakkında vatandaşlara bilgi veren Erdoğan, ''Diyorlar ki 'AK Parti kendisini Yüce Divana götürmekten korumak için bu adımı atıyor. İnsaf, zerre kadar insafınız varsa şu 26 madde içinde AK Parti'yi Yüce Divana götürmeyi engelleyen bir madde çıkarın ben bu işi bırakırım'' dedi. Muhalefet partilerinin hiçbir zaman milletin sesi olamadıklarını kaydeden Erdoğan, daha önce bir araya gelemeyen CHP, MHP ve BDP'nin son dönemde bir araya geldiklerini ifade ederek, ''Nasıl oluyor bu iş'' diye konuştu. 12 Eylül'de, 12 Eylül 1980 ile hesaplaşacaklarını belirten Erdoğan, yeni 12 Eylüller olmasını istemediklerini dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anayasa değişikliğine 'hayır' cephesinde CHP, MHP, BDP, TKP, İP, YARSAV ve malum medya var. Bir de baktık ki son günlerde Kandil Dağı var. Kandil ne derse CHP'de, MHP'de aynı şeyi söylüyor. Şu söyledikleri lafa bak. Hükümet, Kandil ile anlaşıyormuş. Edep, edep. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer bunu ispat edemezseniz, bu şerefsizliktir, bu alçaklıktır. Bu hükümet hiçbir zaman terör örgütü ile masaya oturmamıştır, oturmaz. Bunu böyle bilesiniz. Ama bunlar ne Başbakan'ın söylediğine inanırlar, ne Milli Güvenlik Kurulunun açıklamasına inanırlar, ne AK Parti Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamaya inanırlar. Bunlar neye inanırlar, Kandil Dağı'na inanırlar.''