Erdoğan Havana'da Atatürk büstünü ziyaret etti ancak İstanbul'daki Jose Marti büstü kalasla ayakta duruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Küba’nın başkenti Havana’daki yabancı bir devlet başkanına ait tek büst olan Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Ardından da Küba’nın ulusal kahramanı Jose Marti anıtını ziyaret etti. Aynı zamanda büyük bir ozan da olan Jose Marti’nin de Türkiye’de iki büstü var. Bunlardan biri İstanbul Esenyurt’ta, diğeri ise Ankara’da. Çankaya Belediyesi 2006’da içinde büstünün de bulunduğu Jose Marti Parkı’nı açmıştı. Parkın içindeki büst, Kasım 2013’te bazı kişilerce tahrip edilmiş ancak büstü yapan heykeltıraş Metin Yurdanur yenisi yapmıştı. İstanbul’daki Jose Marti büstü ise bakımsızlıktan dökülüyor.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör’ün haberine göre, Esenkent Mahallesi’ndeki Havana Parkı’nda Atatürk’ünkiyle yan yana bulunan büstteki mermer plaka dökülmüş. Düşmek üzere olan büst ise çevredeki inşaatlardan alınan ince bir kalas ile desteklenerek ayakta duruyor.

Jose Marti’ye ait büstte isim yazmadığı gibi ünlü şair hakkında bir bilgi de bulunmuyor. Çevredeki vatandaşlar onu tanımıyor. Bölgede yaşayan ve torununu okula götürürken devamlı parkın önünden geçen 79 yaşındaki Fatma Güneş, “Parka hem torunumu hem de köpeğimizi gezdirmek için sık sık geliyoruz. Büstlerden biri Atatürk’e ait. Yanındaki de İsmet İnönü’ye benziyor yavrum. Jose Marti kim bilmiyorum hiç duymadım” diye konuşuyor. Yani Esenyurtlular Jose Marti’yi İsmet İnönü olarak bağırlarına basmış durumda. Tek tük hatırlayanlar ise 3-4 yıl öncesine kadar ünlü şairin doğum günlerinde program düzenlendiğini yerel yetkililer ile Kübalı temsilcilerin törenlere katıldığını belirtiyor. Ancak bir süredir ziyarete gelen olmadığını anlatıyorlar.

Esenyurt’taki Havana Parkı eski belediye başkanı Gürbüz Çapan’ın 1993’teki Küba ziyaretinin ardından açıldı. Çapan’ın yaptırdığı Atatürk büstü Havana’ya gönderilirken, Küba’dan gelen Jose Marti büstü 19 Mayıs 1995’te sergilenmeye başlandı. Havana’daki Atatürk büstü eskiyince 2008’de heykeltraş Metin Yurdanur’un yaptığı yenisiyle değiştirildi.

Kübalı ozan Jose Marti (1853-1895) 1869’da özgürlük düşünceleri yüzünden hapsedilerek İspanya’ya sürüldü. Bir süre New York’ta gazetecilik yapan Marti, Küba Devrimci Partisi’ni kurarak Venezuela’ya geçti. Küba’nın İspanyollara karşı verdiği özgürlük savaşını başlatan Marti, 42 yaşında Dos Rios savaşında öldürüldü. Ünlü Guantanamera şarkısının sözlerini yazan Marti, Güney Amerika’nın en çok saygı duyulan özgürlük kahramanlarından biri.