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Politika

ERDOĞAN: HATAY'IN KATILMASI, MİLLİ BİRLİĞİN TEZAHÜRÜDÜR ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 15:38

-ERDOĞAN: HATAY'IN KATILMASI, MİLLİ BİRLİĞİN TEZAHÜRÜDÜR ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Anavatana katılmasının, milli birliğin önemli bir tezahürü olduğunu bildirdi.  Başbakan Erdoğan, Hatay'ın Anavatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ''71 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın Anavatana katılması, milli birliğimizin önemli bir tezahürüdür Hataylıların, kaynağını vatan ve millet sevgisinden alan onurlu mücadelesi neticesinde gerçekleşen bu bütünleşme, genç Cumhuriyetimiz ve milli birliğimizin gücüne güç katmıştır. Şüphesiz bu anlamlı gelişmede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı duruşu ve başarılı uluslararası politikalarının da büyük payı vardır. Milletçe birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tuttuğumuzu bu kucaklaşma ile bir kez daha gösterdiğimiz gibi, bugün de ortak değerler etrafında kenetlenmiş olarak İstiklal ve Cumhuriyetimizi ebediyen korumaya kararlıyız. Bu düşüncelerle, Hatay'ın Anavatana katılışının yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu milli davaya hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle anıyor, Hataylıları ve tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.''

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