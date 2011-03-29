-ERDOĞAN HASİP KAPLAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı davada 6 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Hasip Kaplan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Hakim İsmail Demirtaş, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kaplan'ın Başbakan Erdoğan'a 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Dava dilekçesinde, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın 11 Aralık 2010'da Yeni Kıbrıs Partisi'nin Lefkoşa'da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, 20 bin lira manevi tazminat istenmişti.