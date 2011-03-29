T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERDOĞAN HASİP KAPLAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

29 Mart 2011 16:41

-ERDOĞAN HASİP KAPLAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı davada 6 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Hasip Kaplan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Hakim İsmail Demirtaş, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kaplan'ın Başbakan Erdoğan'a 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Dava dilekçesinde, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın 11 Aralık 2010'da Yeni Kıbrıs Partisi'nin Lefkoşa'da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, 20 bin lira manevi tazminat istenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24