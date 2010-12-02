-ERDOĞAN, HANUKA BAYRAMI'NI KUTLADI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinin açıklamasına göre, Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, sekiz gün sürecek bayram boyunca yapılacak tüm etkinliklerin huzur ve neşe içinde geçmesi, bayramın yeryüzündeki tüm Musevilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Bu topraklar asırlar boyunca hoşgörünün, diyaloğun, uzlaşmanın yüceltildiği bir coğrafya olmuştur; farklı renkler bu coğrafyada gökkuşağı gibi ahenk içinde bir araya gelmiştir. Hiçbir zümre, hiçbir cemaat, hiçbir azınlık toplumu inançları, fikirleri, yaşam tarzı dolayısıyla horlanmamıştır. Bu ülke, tarihi boyunca farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşama anlayışına en güzel, en güçlü örnek olmuştur. Bu düşüncelerle Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm Musevi vatandaşlarımıza esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.''