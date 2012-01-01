-Erdoğan, Haniye ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile görüşmesi sona erdi. Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı olarak 2 saat 35 dakika sürdü. Kabule, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile Gazze'deki Filistin Hükümetinin Sağlık Bakanı Basim Naim, Eğitim ve Öğretim Bakanı Usame el Müzeyni, Ekonomi Bakanı Ala Rafati de katıldı.