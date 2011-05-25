-ERDOĞAN: HANGİ SENARYONUN PEŞİNDESİNİZ? BATMAN (A.A) - 24.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP, Hakkari'de terör örgütü tarafından kucaklandı. AK Parti miting yapacağı zaman zorbalıkla kepenk kapattırdı. Tehditle insanların açılışlara, mitinglere gitmesi engelleniyor. Ama CHP, BDP'lilerin boy gösterdiği meydanda miting yapıyor. Allah aşkına nedir bu muhabbet ya. Samimiyet nedir, bunun hikmeti nedir? Acaba neyin dayanışması içindesiniz. Hangi senaryonun peşindesiniz'' dedi. Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bilbordlara yazılan yazılara değinerek; ''milletvekillerine, kadınlara, çocuklara gaz bombasından bahsediyor. Önce milletvekilleri görevlerinin ne olduğunu öğrensin. BDP'li milletvekilleri bu tür eylemler üzerinden ayakta kalmaya çalışıyor. Sayın milletvekilleri sizin göreviniz buralarda halkı tahrik etmek değil, parlamentoda bunları konuşmaktır. Bugüne kadar bir projeleri yok, sevgili kardeşlerim Allah aşkına'' diye konuştu. ''Açık yüreklilikle, samimiyetle, sorunların üzerine giderken, sorunlar çözülmesin diye şiddeti devreye sokanları artık sorgulamanızı istiyorum'' diyen Erdoğan, dün Hakkari'de olanlara değinerek, Kürt meselesinin mimarının CHP olduğunu, CHP'nin Kürt kimliğini, dilini, tarihi boyunca inkar ettiğini, şimdi de Hakkari'de BDP ile el ele verdiklerini, kucaklaştıklarını ve BDP'nin oy tabanına Sayın Kılıçdaroğlu'nun hitap ettiğini dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Meydanda olanlar CHP'ye oy verecek olanlar değil ha, BDP'ye oy verenlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu da kendi kendini aldatıyor. Şimdi şurada tamamıyla bu bölgeye ve benim Kürt kardeşlerime sürekli bu oyunu oynayanlar burada yine oyunu oynamaya devam ediyor. Değerli kardeşlerim bu bölgede Kürt kardeşlerime 1940 yıllardan bu yana bu oyunu oynayan CHP zihniyeti yine aynı şekilde yola devam ediyor. CHP Hakkari'de terör örgütü tarafından kucaklandı. AK Parti miting yapacağı zaman zorbalıkla kepenk kapattırdı. Tehditle insanların açılışlara mitinglere gitmesi engelleniyor. Ama CHP, BDP'lilerin boy gösterdiği meydanda miting yapıyor. Allah aşkına nedir bu muhabbet ya. Samimiyet nedir. Bunun hikmeti nedir. Acaba neyin dayanışması içindesiniz. Hangi senaryonun peşindesiniz. Sevgili Batmanlı hemşehrilerim Türkiye'yi o eski günlere döndürmek istiyorlar. Tıpkı 12 Eylülde olduğu gibi bugün bir kez daha yan yana geldiler. Kafa kafaya verdiler. Kurulan tezgahı çok iyi görmenizi istiyorum. CHP'li, MHP'li, BDP'li, ergenekonu ve terör örgütünü tıpkı 12 Eylül halk oylamasında olduğu gibi aynı hizaya getirdiler. Allah aşkına hak mücadelesi verdiğini iddia eden BDP'ye soruyorum; İnsanların mitinge gelmesini neden engelliyorsun? İnsanların gerçekleri görmesinden neden rahatsız oluyorsunuz. İnsanların, esnafın kepenklerini neden kapattırıyorsun? Bu ekonomik özgürlük değil mi? İnsanları AK Parti mitingine gelmesine zorbalıkla engelleyip neden gidip CHP'nin mitingini destekliyorsunuz. Halkın iradesine neden ipotek koyuyorsunuz? Benim sadece ekmek peşinde olan esnaf kardeşime zorla kepenklerini kapattırıyorsun. Bu nasıl demokrasi, özgürlük, hak mücadelesidir?'' -BATMAN'DA KENDİ ARKADAŞLARININ CANINA KIYDILAR- On yıllar boyunca devam eden yasakları AK Parti'nin kaldırdığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: '''Demokrasi ve özgürlük' diyerek bundan başka ağızlarında hiçbir kelime olmayanlar benim vatandaşımın kapısına geliyorlar. Onlara sorun 'Bizim özgürlük noktasında, demokrasi noktasında sıkıntımız nedir?' Oyumuzu kullanmaksa kullanıyoruz, öyle mi, demokrasi bu. Özgürlükse, bizim geldiğimiz zaman olağanüstü hal vardı. Bunu kim kaldırdı, Çekiç Gücü kim kaldırdı. Kendi dilinde kurslar açılması talepleri vardı. Bu kursları kim açtırdı. Şuanda üniversitelerde Kürtçe bölümler açıldı mı? Hangi parti açtırdı. Affedersiniz 'bağımsız aday' diye karşınıza gelenlerin bunları yapmaya güçler yeter mi? Ama bunların tek şeyi var, istismar siyaseti. Bunların tek şeyi var parlamentoda bağırmak, çağırmak, gerilim üretmek ve terör örgütüne sırtlarını dayamak suretiyle buradan oy devşirmek. İşte Hakkari'de dükkanları kapattırıyorlar, Şırnak'ta dükkanları kapattırıyorlar. E ne oldu bugün dükkanları kapattırmalarına rağmen benim Şırnaklı Kürt vatandaşlarım hiçbir şey dinlemedi ve meydanları gümbür gümbür doldurdu. Mesele bu. Korkuyla, tehditle özgürlük savaşı olmaz. Korkuyla tehditle demokrasi gelmez. Demokrasi açarsanız yolları, herkesi kendi iradesine bırakırsınız, sandıklarda iradesiyle oyunu kullanır, demokrasi budur. Sevgili kardeşlerim biz geldiğimiz bu ülkede Kürt kardeşlerime karşı ret var mıydı, vardı, inkar var mıydı vardı, asimilasyon var mıydı, vardı. Peki AK Parti iktidarında bunlar var mı? Bunların hepsi evvelallah gitti. Artık benim Kürt kardeşlerimin sorunları var. Bu sorunların çözümü de AK Parti. İnkar politikalarına, ret politikalarına, asimilasyona biz son verdik. Biz şiddete teslim olmadık. Biz şiddet politikalarına teslim olmadık. Biz inkar edenlerle, sırtını dönenlerle, ihmal edenlerle olmadık. Doğu, batı, kuzey, güney, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, Boşnak, Roman demeden yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ama birileri sabah namazında imam öldürenlerle beraber oldular. Birileri döşedikleri mayınlarla Batman'da kendi arkadaşlarının canına kıydılar. Yaptılar mı bunları, yaptılar.''