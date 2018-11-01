Erdoğan: Hamza, sonra Habib'i bana getir

Karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek unvanını koruyan ve tüm dünyanın dikkatlerini bir kez daha üzerine çeken Dağıstanlı sporcu Habib Nurmagomedov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği İstanbul Havalimanı’nın açılışında ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın organizasyonuyla İstanbul’a gelen şampiyon sporcu ile Erdoğan’ın sohbeti dikkat çekti.

Yarı İngilizce yarı Türkçe yapılan sohbette Erdoğan, sporcuyu kutladı ve kendisini İstanbul’da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Yerlikaya’dan, Nurmagomedov’u bir kez daha davet edip, şampiyon sporcu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelme isteğini iletirken “Hamza sonra onu bana getir” dedi.