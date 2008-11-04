Erdoğan: Halk kendini savunacaktır

İstanbul’da bir vatandaşın pompalı tüfekle terör örgütü PKK sempatizanlarına müdahale etmesiyle ilgili olarak da Erdoğan tartışma yaratacak sözler söyledi. Vatandaşlara özellikle sabır tavsiye ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Fakat bu sabır nereye kadar olacak bunun da endişesi içindeyim. Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, vatandaşın hayatına kastederseniz, hayatına kastettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri böyle imkânı varsa kendisini savunma yoluna gidecektir” dedi.Erdoğan, dün Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora’yla görüşmesinin ardından Van ve Hakkâri gezisinde yaşanan olayları değerlendirdi. “Bir siyasi partinin siyasi demeçleriyle bölgedeki tansiyonu yükseltmesini neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:“Bölgede özellikle yaklaşan yerel seçimler sebebiyle alternatif bir siyasi gücün olmaması ve bu tür tehditlerle orada yalnız kalma gayretine yönelik bir adım olarak görüyorum. Tabii bu, süreci ne yazık ki provoke eden bir adımdır. Gerek Van’da yapılmak istenen, ama istediklerine ulaşamama bunları iyice sertleştiriyor. Van’da geçen dönemde seçim kaybettiler ve bu seçimi kaybedip bu dönemde durum ne olacak bunun endişesi içindeler. Dükkânların kepenklerini indirtmek istediler, ama vatandaşlarım kepenkleri indirmedi. İndirmeyince bu defa oradaki vatandaşların araçlarını yakma yoluna gittiler.Alışveriş mağazalarının camlarını kırma yoluna gittiler. Bunlar da o belirli partinin mensupları olup hemen o olaydan sonra o partiye kaçtı. Bunun adı demokrasi değil. Farklı yöntemlerle oy devşirebilmek. Bunun adı insan hakları değil, farklı yöntemlerle güya insan hakkı talebinde bulunuyormuş gibi bir yola girmek. Bunun adı özgürlük mücadelesi de değil.”Erdoğan, DTP’li milletvekillerini hedef alarak “Şu anda Van ilinde malum partinin (DTP) iki tane milletvekili var. Ve bu iki milletvekilinden bir tanesi tehditle kapı kapı dolaşıp esnafların dükkânlarını kapatması yönünde çalışmalar yapmak istiyor, ama kamera takiplerini görünce de işi bırakıyor. Polisimize ağza gelmeyecek hakaretlerle saldıran, yönelen tipler bunlar ve bunlar düşünün bu ülkede şu anda milletvekili olmuş durumda. Ama polisimiz bunlara karşı yine de tahammül ediyor, sabırla. Çünkü onun tavrına karşı kalkıp da aynı mukabelede bulunsa onlar bunu da farklı yerlere taşıyabilirler” diye konuştu.DTP’lileri “bunlar insan düşmanı” diye nitelendiren Erdoğan, “Bunların insan onuruna, insan hayatına saygıları yok. Buradan oy devşirmeye çalışıyorlar. Atılan adımlar buna yönelik” dedi.Erdoğan, “İstanbul’da PKK sempatizanı bir gruba bir vatandaş pompalı tüfekle kendince müdahale etti. Bu konuda vatandaşlara ne tavsiye ediyorsunuz?” sorusu üzerine de tartışma yaratacak şu sözleri söyledi:“Vatandaşlarıma özellikle sabır tavsiye ederim. Fakat bu sabır nereye kadar olacak bunun da endişesi içindeyim. Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, vatandaşın hayatına kastederseniz hayatına kastettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle imkânı varsa kendisini savunma yoluna gidecektir. Yani bu tür yollara bir tür sevktir.”Medyayı da eleştiren Erdoğan, “Bu kadar olaylar oluyor, ama hâlâ medya bu olayları sürekli olarak göstermek suretiyle terör örgütünün reklamını yapıyor. Bunların istediği zaten propagandasını yaptırmak. Yani propagandayı yaptıracağına Van Meydanı‘nda 20-30 bin insan var, ellerinde Türk bayraklarıyla. Onları niye göstermiyorsun? Şimdi bunu göstereceksin ki moral depolayalım, ama siz sürekli olarak böyle bombalamaları göstermek suretiyle menfiden olumsuzluktan yaklaşırsanız onların propagandasını yaparsınız. Ve bunlar da soru işareti bizlerde uyandırmakta” dedi.Cumhurbaşkanı Gül’ün, 29 Ekim resepsiyonunda DTP’lilere “tansiyonun düşürülmesi” çağrısının ardından DTP ile AKP’nin Kürt kökenli vekillerinin akşam yemeğinde bir araya gelme planı, yükselen tansiyon nedeniyle bozuldu. Bugün yapılması beklenen yemek, Başbakan’ın sert söyleminin ardından iptal edildi. DTP’li Bengi Yıldız, iptal gerekçesini “Bu şartlarda yemekte bir araya gelmek mümkün değil” sözleriyle açıkladı.Başbakan Erdoğan’ın Van ve Hakkâri ziyaretlerinde yaptığı açıklamalar Ankara’da siyasi tansiyonun yükselmesine yol açtı. Başbakan geçen cumartesi günü Van’da “Kürt kökenli vatandaşım Kürtlüğüyle övünebilir, hakkıdır. Türk kardeşim aynı şekilde Türklüğüyle övünür, hakkıdır. Lazı, Çerkezi, Gürcüsü aynı şekilde övünür. Fakat bir şeyi unutmayacağız. Bunların üzerinde bir üst kimliğimiz var. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ama bunlar bu işi de saptırmaya çalışıyorlar. Buna da prim vermeyeceğiz” dedi. Bir sonraki gün ise Hakkâri’deki parti kongresinde “Biz ne dedik? Tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Buna karşı çıktılar. Buna karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin” ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’dan Sinyora onuruna yemek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’da Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora’yı konuk etti. Görüşmede iki ülke arasında terörizm, örgütlü suçlar, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği anlaşması imzalandı. Erdoğan, görüşmenin ardından Sinyora onuruna akşam yemeği verdi. Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki yemeğe Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ve konuk heyet katıldı.