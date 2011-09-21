-Erdoğan: Haklılığımızı teyit ediyorlar NEWYORK (A.A) - 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ortadoğu barış sürecine yönelik de Filistin-İsrail noktasında özelikle bunu da aramazda görüştük. Doğu Akdeniz'de uluslararası sulardaki gemilerimize yapılmış saldırı hususunda haklılığımızı teyit ediyorlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinin ardından konakladığı Peninsula Otel'de basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Obama ile görüşmesinde Ortadoğu barış sürecine yönelik konuların ele alındığını belirterek, ''Ortadoğu barış sürecine yönelik de Filistin-İsrail noktasında özelikle bunu da aramazda görüştük. Doğu Akdeniz'de uluslararası sulardaki gemilerimize yapılmış saldırı hususunda haklılığımızı teyit ediyorlar'' dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, ''Özellikle İsrail ile ilgili konuda, bize şu anda 'yapmayın' deme durumunda değil, çünkü haklılığımızı biliyor'' dedi. İnsansız bir hava aracı olan predatorların da gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, ''Predatorlar noktasında öyle zannediyorum ki sıkıntı olmayacak, predator hususunu çözmeye çalışacaklar'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, terörle mücadele konusunda da ''Bizim, PKK ile mücadeleye yönelik olarak kendilerine verdiğimiz bir talepler listesi var'' dedi.