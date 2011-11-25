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Politika

Erdoğan hakkındaki gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi TBMM (A.A)

25 Kasım 2011 19:21

-Erdoğan hakkındaki gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi TBMM (A.A) - 25.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP'nin, Başbakan Erdoğan hakkında, ''CHP'li belediyelerin Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütüne yardımda bulunduğuna'' yönelik sözleri nedeniyle verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasını oya sundu. Yapılan oylama sonucu, gensoru önergesinin gündeme alınması  kabul edilmedi.

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