-Erdoğan hakkındaki gensoru Cuma görüşülecek TBMM (A.A) - 23.11.2011 - AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun gündem ve çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. AK Parti, TBMM Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine önerisini Genel Kurula taşıdı. Öneride, şike cezalarını azaltan ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Yasa''da değişilik yapılmasına ilişkin teklifin gündemin ön sıralarına çekilerek 48 saat geçmeden görüşülmesi, Genel Kurulun yarın teklifin bitimine kadar çalışması, ayrıca Genel Kurulun 25 Kasım Cuma günü, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki gensoru önergelerini görüşmesi yer aldı. Öneri üzerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, tarım kesimine ayrılan kaynakların kendi iktidarları döneminde düşmediğini, aksine arttığını belirterek, ''Tarıma ayrılan oran, yükselmiştir. Biz tarıma daha fazla önem veriyoruz'' dedi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, gensoru önergesinin neden Cuma günü görüşüldüğünü sorarak, şöyle konuştu: ''Niye Meclis TV'nin yayında olduğunda görüşmekten kaçınıyorsunuz. Söylediği her sözü yalan olan Başbakan'ın CHP ve belediyeler hakkında söyledikleri sözler tartışılacak. Ama niye Cuma günü seçiliyor, neyi gizliyorsunuz? Sansür yapıyorsunuz, Türk halkı görmesin diye...Çadır tiyatrosu oynuyoruz. Denetim yapılmıyor. Muhalefet milletvekillerine şiddet uyguluyorsunuz, Meclis kürsüsünden itiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Bir Meclis Başkanvekili ağza alınmayacak şekilde küfür ediyor. Bu nasıl bir yönetim? Diktaya doğru gidiyorsunuz. Muhalefet belediyeleri üzerinde baskı uyguluyorsunuz. Ortadoğu'daki diktatörleri bırakın, diktatör içimizde, Türkiye'de...'' AK Parti'li Canikli sataşma olduğu gerekçesiyle söz alarak Gök'e, ''Yazıklar olsun dediniz. Yakışıyor mu? Bu ifadeyi size iade ediyorum. Herkes kendi geçmişine, siyasi partisinin tarihine baksın, ondan sonra konuşsun'' dedi. MHP Grup Başkanvekiil Mehmet Şandır da öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, AK Parti'li milletvekillerine, ''Milletin size verdiği oy kibre mi dönüştü?'' dedi. Gensoru önergelerinin görüşmelerinin Cuma gününe alınmasının doğru olmadığını savunan Şandır, bunun halk dilindeki adının ''kurnazlık'' olduğunu, görüşmeleri toplumun önünden saklamamasını istedi. ''MHP'nin verdiği gensoruyu da Cuma gününe aldınız. Biz bunu çekeriz'' diyen Şandır, depremi toplum nezdinde canlı tutmak istediklerini belirtti. Şandır, ''Bitimine kadar usulünü getiriyorsunuz. Angarya yasaktır. Siz Meclise angarya mı yüklüyorsunuz?'' diye konuştu. Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.