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Erdoğan 'Hâkim ve savcıları başörtüsü serbestisi dışında tutuyoruz' demişti

Yargıtay'da bir hâkimin başörtülü olarak görev yapması tartışılıyor...

12 Kasım 2015 19:06

Ali Aslangül

İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görevli kadın hâkimin duruşmalara başörtü takarak çıkmaya başlaması tartışma konusu olurken, uygulama, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında yaptığı açıklamayı tekrar gündeme getirdi. Erdoğan, AKP hükümeti tarafından açıklanan 'Demokratikleşme Paketi' kapsamında kamuda getirilen başörtüsü serbestisine ilişkin olarak, "Yargıda hâkim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz" demişti.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, (HSYK) Yargıtay'ın başvurusu üzerine hâkim ve savcıların başörtülü olarak görev yapabileceklerini bildirmesi sonrası geçen hafta bir kadın hâkim, görev yaptığı mahkemedeki duruşmaya başörtüsü takarak katıldı. Bazı yazarlar bu görüntü sonrası "Sonunda yargıda da bir eşik aşıldı" yorumu yaparken, Yargıtay'da bir hâkimin başörtülü olarak görev yapmasını eleştiren YARSAV, "Kadın yargıçların başları kapalı görev yapabileceklerini kabule imkân yoktur" görüşünü savundu ve "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ı göreve çağırıyoruz" dedi.

 

Erdoğan'ın taahhüdü neydi?

 

2013 yılında AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan Tayyip Erdoğan, çözüm sürecinden Alevi sorununa, yargıdaki reformlardan yaşam tarzına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getiren 'Demokratikleşme Paketi'ni açıklarken, kamuda getirilen başörtüsü serbestisinin hangi alanları kapsadığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik, kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5’inci maddesinde değişiklik yaparak, kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, Emniyet mensuplarını, Yargıda hâkim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz."

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, "İlgili kurumlar kendi çatısı altındaki düzenlemeleri kendileri yapacak, öyle bir anlayış var. Onu da yargının yetkili kurulları değerlendirecektir. Gelişmeleri beraber göreceğiz" diyerek, Erdoğan'ın sözlerinin ne anlama geldiğine ilişkin şunları söylemişti: 

"Kılık kıyafet serbestisine ilişkin konuyu düzenleyen bir yönetmelik var. O yönetmeliğin 5. maddesindeki kısıtlamalar kaldırılacak denildi açıklamada. 6. maddede ayrı istisna maddesi var o yönetmeliğin. Orada da üniforma gibi resmi kıyafetlerin giyildiği yerler asker ve polis sayılıyordu. Sayın Başbakanımız açıklarken buna hakim ve savcıları da ifade etti. Önemli ölçüde ilgili kurumlar kendi çatısı altındaki düzenlemeleri kendileri yapacak, öyle bir anlayış var. Onu da askerin, polisin ve yargının yetkili kurulları değerlendirecektir. Gelişmeleri beraber göreceğiz."

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