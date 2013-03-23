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Politika

Erdoğan: Hakikatler Komisyonu kurulması gibi bir niyetimiz yok

Erdoğan 'Basının benzinle değil suyla olayın üzerine gitmesini bekliyoruz' dedi

23 Mart 2013 16:21

Başbakan Erdoğan, çözüm sürecinde basının olayların üzerine benzinle gitmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Eskişehir hızlı tren hattının açılışı için trenle Eskişehir'e giderken çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Çekilme sürecinin ne zaman tamamlanacağı?" sorusuna "net bir tarih olmadığı" yanıtını verirken, çekilme sürecinde suça karışmamış PKK’lıların evlerine dönebileceğini belirtti. Mevcut eve dönüş yasasının buna müsait olduğunu söyleyen Erdoğan, bu çerçevede gerekli olması durumunda yeni düzenlemeler de düşünülebileceğini belirtti.

Basından çözüm süreci için önemli bir katkı beklediklerini vurgulayarak, "Basının benzinle değil suyla olayın üzerine gitmesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca Diyarbakır Nevruz'uyla ilgili bayrak tartışmaları konusunda muhalefetin tavrının iyi niyetli olmadığını söyledi.

 

'Kamuoyu algısı için komisyonlar kurulabilir'

 

Sürecin devamında Hakikatler Komisyonu kurulması gibi bir niyetleri olmadığını da ifade eden Başbakan Tayyip Erdoğan, kamuoyu algısını olumlu etkilemek üzere yedişer kişilik komisyonlar oluşturulabileceğini ve bunların da yedi akademisyen, yedi gazeteci gibi farklı alanlardan yedişer kişilik komisyonlar olabaileceğini belirtti. Erdoğan bu komisyonlar için akıllarında isimler olduğunu ancak bunların değişebileceğini belirtti.

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