-ERDOĞAN: HAİNLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ OSMANİYE (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. Biz bu yola elimizi değil, bedenimizi değil, canımızı koyarak çıktık. Hainlerin, alçakların, korkakların kalleşçe saldırılarına bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da Allah’ın izniyle boyun eğmeyeceğiz. Açık açık söylüyorum: O hainleri, o hainlerle birlikte, onlara tetik çektiren efendilerini, sahiplerini bulacak, akan şehit kanlarının hesabını onlardan tek tek soracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın'' dedi.