Erdoğan: Hafter'in arkasında Wagner diye lejyoner bir güç var

"Tabii Libya’da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Hafter, geleceğini söylediği yerlere Tunus’a gitmedi. Moskova’dan kaçtı. Berlin’de de otel odasında saklandı. Arkasında Wagner diye bir güç var. Onun arkasında kimler var belli. Bunlar, Abu Dabi’nin desteklediği lejyonerler. Hafter’i bunlar ayakta tutuyor. Çünkü Hafter’in kendisi de bir lejyoner.

"Bu kişi, Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de ihanet etmiş, Kaddafi'nin yanından kaçıp ABD'ye sığınmıştır. Yıllarca ABD'de yaşamış birisidir.

"Sarraj ise BM'nin tanıdığı bir liderdir. Bir lider ile uluslararası camiada kimsenin tanımadığı birini aynı kefeye koyabilir miyiz? "