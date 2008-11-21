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Politika

Erdoğan: Güzel şeyler oluyor

CHP'nin 'çarşaf açılımı'na AKP'den destek geldi. Erdoğan ve Arınç, CHP'nin samimi olması halinde bundan mutluluk duyacaklarını söyledi

21 Kasım 2008 02:00

CHP'nin kapılarını çarşaflı, türbanlı üyelere açması AKP'den destek gördü. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, CHP'nin samimi olması halinde bu olayın kendilerine mutluluk vereceğini söyledi.
 
Başbakan Erdoğan, "Türkiye'de güzel gelişmeler oluyor. Temenni ederim ki bu süreç aynen bu şekilde döner. Fakat bir şey olmamasını istiyorum; o da istismar" dedi. CHP'nin eskiden bazı toplantılara başörtülüleri bile almadığını ileri süren Erdoğan, Deniz Baykal'ın "Bizimkiler masumane" sözünün hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı: "Zararlı zararsız olduğunu neye göre ölçüyor? Ellerinde böyle bir ölçüm aleti mi var? O ölçüm aletini bizlere de versin, biz de bunları ona göre bir araştıralım. Yoksa bir röntgen cihazıyla mı dolaşıyorlar?"

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da yaşananların seçim yatırımı olmaması temennisinde bulundu. Arınç, şunları söyledi: "Keşke bu sorun çözülse de şeref onların olsa. Neyi kazanmak istiyorsa onların olsa. Biz bundan mutluluk duyarız. 
İnsanların kıyafet tercihlerine antipatiyle yaklaşan bir siyasetçinin çarşaf giymiş kadınlara rozet takması bizi şaşırttı. Sayın Baykal'ın bu tavrının konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Kalıcı olması Türkiye için faydalı olurdu. Bu görüntü CHP'nin içinde bir kırılma noktası olabilir. Bunu sapma olarak görenler var CHP tabanında. Bu açılımın AK Parti açısından hiçbir tehlikesi yok. Baykal bunu CHP politikası haline getirsin, biz bundan mutlu oluruz. Özgürlükler ne kadar gelişirse mutlu oluruz. Yakasına CHP rozeti takan bayanları ve onları övenleri kutluyorum. Baykal'ı samimi olmaya, bu tür açılımları sürdürmeye davet ediyorum."

'CHP'nin açılımı demokrasi için fırsat'

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