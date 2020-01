Erdoğan: Güzel gelişmeler var

Hastalığı nedeniyle bir süredir evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çanakkale'ye gitti.

Çok sayıda bakan ile giden Erdoğan, ilk olarak Biga Şehir Meydanı'nda toplu açılışlara katılarak halka hitap etti. Çanakkale'de faaliyet gösteren fabrikaların gösterdiği başarıyı öven Erdoğan, özel teşebbüsün yanında olduklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan, "Çalışan emeği ile kazanan, kazandığını yatırım olarak hizmete dönüştüren herkesin gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Sadece bu yatırımlar olmuyor. Birçok aileye iş-ekmek kapısı oluyor. Takdir ediyoruz.

'2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz'

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin ihracatının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu rakamı yaptıkları çalışmalarla 152 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, "Kimlerle oldu bu başarı girişimcilerle oldu. El ele verdik omuz omuza verdik, her şey Türkiye için dedik ve buralara geldik. Hedefimiz var şimdi 2023 yılına farklı gireceğiz. Hedef 500 milyar dolar ihracat hedefi. Bazıları gülüyor nasıl yaparsınız. Kendimize hedef koyuyoruz. Hedefsiz olanın bir yere varması mümkün değil. Bizim hedefimiz var, biz dertliyiz bu millete bunları aşacağız. Üstadın ifadesi ile hedefe varmayan mızrak utansın. Büyük görev özel sektöre düşüyor. Yeni yatırımlar yaparak yeni pazarlar yaparak 2023 yılında hedefimize ulaşacağız. Her yerde Madde in Türkiye göreceğiz. Eskide göremiyorduk. Şimdi görüyoruz. Afrika ya varmış, Asya'nın her yerine varmış." şeklinde konuştu.

'Şehitlerimizin izinden gidiyoruz'

Yarın 18 Mart törenlerine katılacağını da aktaran Başbakan, şehitleri hürmetle yad ettiklerini belirterek, şehitlerin izinden gittiklerini söyledi.

Erdoğan, "Bizim millet olarak, dünyanın dört bir yanına yayılmış küçüklü büyüklü şehitliklerimiz bulunuyor. O şehitlikler değerli. O şehitlikler hedeftir hedef. Mehmet buraya niye gelmiş. O niye geldiyse biz onun için varız. Gerek ülke içinde olsun gerek ülke dışında olsun şehitlikleri onarıyoruz sahip çıkıyoruz. Çanakkale şehitliğin içler acısı durumunu nasıl güzel görüntüye kavuşturduysak, dünyanın dört bir yanında da aynı şekilde şehitliklere sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

'Milliyetçilik slogan atmakla olmaz'

Kafatası milliyetçisi olmadıklarını belirten Erdoğan, milliyetçilik anlayışlarında ırkçılık olmadığını aktardı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Milliyetçilik, bir slogan atmak değildir. Milliyetçilik şehitliklerin hatırasına, mirasına sahip çıkmaktır. Biz kafatası milliyetçisi olmadık olmayacağız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda ırkçılık yok. Bu ülkede Türkü ile Kürdü ile Çerkezi ile Romanı ile aklınıza ne gelirse, Yaradılanı Yaradandan dolayı seviyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Buradaki şehitliğe gidin hepsini kucak kucağa görürsünüz. Üsküp'ten Bosna'dan, Kars'tan her yerde geleni görürsünüz. Geldiler bu topraklarda şehit oldular. Onun için burayı iyi anlayacağız iyi okuyacağız. Bu şehitlikler bize tarihimizi anlatıyor. Bize diyorlar ki Filistin ile niye bu kadar ilgilisiniz. Çünkü burada Çanakkale'de Kudüslü şehitler var. Suriye ile niye bu kadar ileniyorsunuz diyorlar. Çanakkale'de Şamlı, Halepli şehitler var. Suriye ye gidin Mehmetçiğin şehitleri var. 98 yıl önce zor zamanımızda Çanakkale'ye koştuysa biz de zor zamanında yanlarında olacağız."

'Eli kanlı Esed ile fotoğraf çektirmedik'

Suriye halkının yanında olduklarını bir kez daha tekrarlayan Başbakan Erdoğan, Esed ile fotoğraf karesinde yer alan CHP'lilere yüklendi. Diktatör Esed'in yanında olmadıklarını belirten Erdoğan, "Diktatörle kol kola fotoğraf çekenleri görüyorsunuz. Ana muhalefet partisi milletvekilleri eli kanlı Esed ile fotoğraf çektiriyorlar. Biz nerede dolaşıyoruz onlar nerde. Aynı fotoğraf karesinde yer almadık. Biz mazlumun yanında olduk ve olacağız. Çanakkale destanı bize bunları emrediyor. Dikkat edin bunlar Diyarbakır'a gidemezler. Şam'a giderler eli kanlı diktatörle aynı fotoğraf karesine girerler." diye konuştu.

"10 yıldır ne yaptıysak Çanakkale ruhunu yaşatmak için yaptık." diyen Erdoğan, Çanakkale'de bulunan şehitlerin mezar taşlarını örnek göstererek, kardeşliği yaşatacaklarını söyledi. Erdoğan devam eden süreç hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Ne yaptıysak şehitlerimizin izinden gittik. Mezar taşlarındaki kardeşliği yaşatmak, bizim rehberimiz oldu. Yavrularımıza artık Çanakkale ruhunu vereceğiz. Şehitlikte kardeşle yatan kardeşliği yaşatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Kendine milliyetçi diyenler gelip bu şehitliğe sahip çıkmadılar. Barıştan, demokrasiden bahsedenler gelip burada Vanlı, Şanlıurfalı şehitleri görmediler. Biz şehitlerin izinden yürüyen bir milletiz. Onlar şehitlerimize sahip çıkmasalar biz var gücümüzle o şehitlerin hatırasına sahip çıkacağız. Onlar terörün bitmesini istemedikçe, biz mücadele edeceğiz. Biz millete karşı sorumluyuz. Onlar şehitlerimizi istismar eder, biz sahip çıkarız. Onlar gençleri ölüme götürür biz sahip çıkıyoruz. Terörün bitmesine Çanakkale şehitler diyarından destek bekliyoruz. Muhalefet isterse bizi yalnız bıraksın. Yeter ki halkımız bizimle beraber olsun. Siz yanımızda olursanız biz çözeriz. Güzel gelişmeler var, beraber o güzel günleri yaşayacağız. İnşallah şehitlerimize mahcup olmayacağız. Bu süreci hayırlısı ile neticeye ulaştıracağız."

Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindeki toplu açılış kurdelasını kesti. Erdoğan daha sonra İçdaş fabrikasına geçti.