Erdoğan: Güvenlik gücü nasıl silah bırakır

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. "8 yıldır bu tahriklere boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz" diyen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in şu dizelerini okudu: ’Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’’
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılıyor.Batman bütün baskıya rağmen sandığa gitti ve hukukun üstünlüğüne ‘evet’ dedi.
Bu açılış coşkusundan Batman’ı mahrum etmek için o malum odaklar harekete geçti. Batman bu açılış coşkusunu yaşamasın, Başbakan’ı karşılamasın diye her türlü anti-demokratik yönteme başvurdular
Bunlar aslında ışıktan ve aydınlıktan, demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar
Yıllarca yoksulluğu sömürdüler
Batman’a hizmet gelememesini eleştirdiler, şimdi de çıkıyorlar Batman’a yapılan yatırımları istismar ediyorlar
Bataklık kurumasın ki bataklıktan rant elde edelim derdindeler
Birileri fıkra anlatır, biz yaptıklarımızı
8 yıldır bu tahriklere boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz
Biz hizmet ürettik, aynı şekilde devam edeceğiz
Birileri size fıkra anlatır, biz yaptıklarımızı anlatıyoruz.
Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi;
‘’Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’’
8 yıldır gönül diliyle, kardeşlik diliyle konuşuyoruz.
Amacımız kutuplara bölmek değil birleştirmek
Yusuf Has Hacip’in güzel bir sözü var: Ok düz olmasaydı doğru gitmezdi.
Batman’a Allah her türlü güzelliği vermiş
Tarihi eserleriyle, Hasankeyf’le, manastırıyla güzel
Bu güzel Batman’a her şey yaraşır
156 üniversite var
Batman’da üniversitemizi kurduk. Bizden öncekiler nerdeydi? Neden Batman’a bir üniversite kurmadılar. Sahibini bekliyordu. O da bizdik.
Şu anda Türkiye’de 156 üniversite var. Artık üniversitesi olmayan il kalmadı. Geldiğimizde 76 üniversite vardı.
Ağustos’ta Batman’a yeni havaalanını yaptık.
Mükemmel mi? Evet. Size o yakışırdı da ondan.
Her gün uçaklar dolusu ziyaretçi Batman’a akın edecek
Kardeşliğimizi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar
Batman’ın ve kardeşliğimizin daha da pekiştiğini bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Birileri huzur bozmak için gayret ediyorlar
8 yıl önce ben bu meydanda yine konuştum
Yine bu meydan tıklım tıklım doluydu
OHAL’i kaldırdık
Tartışılamayan meseleleri tartışılabilir noktaya taşıdık
8 yıl önce buraya geldiğimizde bize ‘’Şu olağanüstü hali kaldırın. Çekiç gücü kaldırın. Sizden başka bir şey istemiyoruz’’ dediniz.
OHAL’i kaldırdık, çekiç gücü kaldırdık
Bakın şu anda yeni yeni şeyleri durmadan üretiyorlar
Biz devletin TV’sinde Kürtçe yayın yapmaktan korkanlara karşı geldik devletin bir TV’sinde 24 saat Kürtçe yayını başlattık
Cezaevlerinde anadille konuşulamıyordu, şimdi konuşuluyor
Yasaya uygun hareket etmeyen yargılanır
Gelirken bir pankart gördüm: Milli irade ile gelen yargılanamaz yazıyordu
Milli irade ile gelen yargılanamaz doğrudur ancak milli irade ile gelenler anayasaya uygun hareket etmiyorsa yargılanır.
Güvelik gücü nasıl silah bırakır
Bir milletvekili PKK da güvenlik güçleri de silah bıraksın dedi.
Bunun mantıki izahı olur mu?
Terör örgütü tabi ki silah bırakacak. Ama silah güvenlik gücünün bir enstrümanınıdır. ‘’Silah bıraksın’’ denir mi?
Bunu söyleyen de maalesef bir ana muhalefet partisinin milletvekili
Yeter artık...
Burada birileri güven, istikrar olmasın istiyor. Huzur olursa bu bölgeyi daha fazla istismar edemeyeceklerini biliyor
Birileri burada kan durmasın, gözyaşı dinmesin istiyor.
Ama biz yeter artık demokrasi, insanlık, kardeşlik kazansın diyoruz. Artık silah tüccarları kazanmasın artık gençler kazansın, ülke kazansın, Batman kazansın diyoruz.
Çetelerin değirmenine su taşıdılar
Yıllarca parti kapatmalardan şikayet ettiler. Yıllarca parti kapatılmasın dediler.
Ama arkadaşlarını Meclis’te sandık başına göndermediler
Buradaki arkadaşlarıma baskı uygulayıp 12 Eylül’de sandıklara göndermediler
Hani özgürlükçüydünüz
12 Eylül’de kimin ne istediği ortaya çıktı
12 Eylül’de ‘hayır’ çetesi ile işbirliği yaptılar. Çetelerin değirmenine, Ergenekon’un değirmenine su taşıdılar
İslamiyet ve terör yan yana gelmez
Bizim medeniyetimizde ve 3 semavi dinde can kutsaldır.
Kim ki bir cana kıyarsa bilsin ki bütün alemin canına kıymış gibidir
İslam kelimesiyle Müslüman kelimesiyle terörü yan yana kullananlar bizzat Müslümanlara büyük haksızlık yapmış olurlar
İslam anlamı barış olan kelimende gelmektedir. Anlamı barış olan İslam teröre müsaade eder mi? Etmez.
Müslüman cana kastediyorsa ona Müslüman dememiz mümkün değildir
Bu din yaşatmak için gelmiştir
Hiç kimse kendi şahsi düşüncelerini, hırslarını bu dine mal etme hakkına sahip değildir
Şu anda dünyada bazı art niyetli kampanyalarla İslamla terör özdeş hale getirilmek isteniyor
Bazıları da bu kara kampanyaya alet oluyorlar
Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil
Tek yürek olacağız
‘’Girmeden tefrika bir millete
Düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler
Onu top sindiremez’’ diyor Mehmet Akif.
Aramıza tefrika sokmayacağız
Büyümemizi istemeyenlere karşı yine tek yürek olacağız
Bugüne kadar her oyunu birlikte bozduk, yine birlikte bozacağız
Burs fiyatlarını artırdık
En son 240 lira burs, 150 lira da beslenme yardımı veriyoruz. Ne oldu 390 lira. Master öğürencilerine 480, doktora öğrencilerine 720 lira burs-kredi veriyoruz.
İlk ve orta öğretimde anneler sosyal güvencen yoksa eğitimde manin yok. Kaymakamına müracaat ettik, erkek çocuklara ilköğretimde 30 lira veriyoruz. Kız öğrencilere 25 lira veriyorduk şimdi 35.
Batman’da şartlı nakil transferinden öğrencilere ödenen rakam 57 trilyonu aştı.
Artık aile doktorlarınız da var.