Erdoğan: Güvenlik gücü nasıl silah bırakır

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. "8 yıldır bu tahriklere boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz" diyen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in şu dizelerini okudu: ’Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’’

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılıyor.Batman bütün baskıya rağmen sandığa gitti ve hukukun üstünlüğüne ‘evet’ dedi.

Bu açılış coşkusundan Batman’ı mahrum etmek için o malum odaklar harekete geçti. Batman bu açılış coşkusunu yaşamasın, Başbakan’ı karşılamasın diye her türlü anti-demokratik yönteme başvurdular

Bunlar aslında ışıktan ve aydınlıktan, demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar

Yıllarca yoksulluğu sömürdüler

Batman’a hizmet gelememesini eleştirdiler, şimdi de çıkıyorlar Batman’a yapılan yatırımları istismar ediyorlar

Bataklık kurumasın ki bataklıktan rant elde edelim derdindeler



Birileri fıkra anlatır, biz yaptıklarımızı

8 yıldır bu tahriklere boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz

Biz hizmet ürettik, aynı şekilde devam edeceğiz

Birileri size fıkra anlatır, biz yaptıklarımızı anlatıyoruz.

Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi;

‘’Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’’

8 yıldır gönül diliyle, kardeşlik diliyle konuşuyoruz.

Amacımız kutuplara bölmek değil birleştirmek

Yusuf Has Hacip’in güzel bir sözü var: Ok düz olmasaydı doğru gitmezdi.

Batman’a Allah her türlü güzelliği vermiş

Tarihi eserleriyle, Hasankeyf’le, manastırıyla güzel

Bu güzel Batman’a her şey yaraşır



156 üniversite var

Batman’da üniversitemizi kurduk. Bizden öncekiler nerdeydi? Neden Batman’a bir üniversite kurmadılar. Sahibini bekliyordu. O da bizdik.

Şu anda Türkiye’de 156 üniversite var. Artık üniversitesi olmayan il kalmadı. Geldiğimizde 76 üniversite vardı.

Ağustos’ta Batman’a yeni havaalanını yaptık.

Mükemmel mi? Evet. Size o yakışırdı da ondan.

Her gün uçaklar dolusu ziyaretçi Batman’a akın edecek



Kardeşliğimizi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar

Batman’ın ve kardeşliğimizin daha da pekiştiğini bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Birileri huzur bozmak için gayret ediyorlar

8 yıl önce ben bu meydanda yine konuştum

Yine bu meydan tıklım tıklım doluydu



OHAL’i kaldırdık

Tartışılamayan meseleleri tartışılabilir noktaya taşıdık

8 yıl önce buraya geldiğimizde bize ‘’Şu olağanüstü hali kaldırın. Çekiç gücü kaldırın. Sizden başka bir şey istemiyoruz’’ dediniz.



OHAL’i kaldırdık, çekiç gücü kaldırdık

Bakın şu anda yeni yeni şeyleri durmadan üretiyorlar

Biz devletin TV’sinde Kürtçe yayın yapmaktan korkanlara karşı geldik devletin bir TV’sinde 24 saat Kürtçe yayını başlattık

Cezaevlerinde anadille konuşulamıyordu, şimdi konuşuluyor



Yasaya uygun hareket etmeyen yargılanır

Gelirken bir pankart gördüm: Milli irade ile gelen yargılanamaz yazıyordu

Milli irade ile gelen yargılanamaz doğrudur ancak milli irade ile gelenler anayasaya uygun hareket etmiyorsa yargılanır.



Güvelik gücü nasıl silah bırakır

Bir milletvekili PKK da güvenlik güçleri de silah bıraksın dedi.

Bunun mantıki izahı olur mu?

Terör örgütü tabi ki silah bırakacak. Ama silah güvenlik gücünün bir enstrümanınıdır. ‘’Silah bıraksın’’ denir mi?

Bunu söyleyen de maalesef bir ana muhalefet partisinin milletvekili



Yeter artık...

Burada birileri güven, istikrar olmasın istiyor. Huzur olursa bu bölgeyi daha fazla istismar edemeyeceklerini biliyor

Birileri burada kan durmasın, gözyaşı dinmesin istiyor.

Ama biz yeter artık demokrasi, insanlık, kardeşlik kazansın diyoruz. Artık silah tüccarları kazanmasın artık gençler kazansın, ülke kazansın, Batman kazansın diyoruz.



Çetelerin değirmenine su taşıdılar

Yıllarca parti kapatmalardan şikayet ettiler. Yıllarca parti kapatılmasın dediler.

Ama arkadaşlarını Meclis’te sandık başına göndermediler

Buradaki arkadaşlarıma baskı uygulayıp 12 Eylül’de sandıklara göndermediler

Hani özgürlükçüydünüz

12 Eylül’de kimin ne istediği ortaya çıktı

12 Eylül’de ‘hayır’ çetesi ile işbirliği yaptılar. Çetelerin değirmenine, Ergenekon’un değirmenine su taşıdılar



İslamiyet ve terör yan yana gelmez

Bizim medeniyetimizde ve 3 semavi dinde can kutsaldır.

Kim ki bir cana kıyarsa bilsin ki bütün alemin canına kıymış gibidir

İslam kelimesiyle Müslüman kelimesiyle terörü yan yana kullananlar bizzat Müslümanlara büyük haksızlık yapmış olurlar

İslam anlamı barış olan kelimende gelmektedir. Anlamı barış olan İslam teröre müsaade eder mi? Etmez.

Müslüman cana kastediyorsa ona Müslüman dememiz mümkün değildir

Bu din yaşatmak için gelmiştir

Hiç kimse kendi şahsi düşüncelerini, hırslarını bu dine mal etme hakkına sahip değildir

Şu anda dünyada bazı art niyetli kampanyalarla İslamla terör özdeş hale getirilmek isteniyor

Bazıları da bu kara kampanyaya alet oluyorlar

Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil



Tek yürek olacağız

‘’Girmeden tefrika bir millete

Düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler

Onu top sindiremez’’ diyor Mehmet Akif.

Aramıza tefrika sokmayacağız

Büyümemizi istemeyenlere karşı yine tek yürek olacağız

Bugüne kadar her oyunu birlikte bozduk, yine birlikte bozacağız



Burs fiyatlarını artırdık

En son 240 lira burs, 150 lira da beslenme yardımı veriyoruz. Ne oldu 390 lira. Master öğürencilerine 480, doktora öğrencilerine 720 lira burs-kredi veriyoruz.

İlk ve orta öğretimde anneler sosyal güvencen yoksa eğitimde manin yok. Kaymakamına müracaat ettik, erkek çocuklara ilköğretimde 30 lira veriyoruz. Kız öğrencilere 25 lira veriyorduk şimdi 35.

Batman’da şartlı nakil transferinden öğrencilere ödenen rakam 57 trilyonu aştı.

Artık aile doktorlarınız da var.



