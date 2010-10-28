-ERDOĞAN: GÜVEN VE İSTİKRARI KORUYALIM ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletçe, güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün, Cumhuriyetin ilan edilişinin 87. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanının yaşandığını ifade etti. Milletçe duygu birliğinin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugünün, Cumhuriyet için ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günü olduğuna işaret eden Erdoğan, ''Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız'' ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu duygu birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep koruyacağız. Çünkü biz, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Dahası, en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir milletiz. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır.''