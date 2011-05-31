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Politika

ERDOĞAN GÜRCİSTAN'A GİTTİ İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 13:24

-ERDOĞAN GÜRCİSTAN'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel ''ANA'' uçağıyla saat 09.50'de İstanbul'dan Gürcistan'a gitti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer uğurladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile görüşecek ve Sarp Gümrük İdaresinin açılışına katılacak olan Başbakan Erdoğan'la kızı Sümeyye Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Gürcistan'a gitti.

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