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Politika

Erdoğan, Güney Amerika ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi

30 Ocak 2018 14:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 şubat ayında Güney Amerika'ya yapmayı planladığı ziyareti erteledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Vatikan-İtalya'yı müteakiben Latin Amerika ziyaretinin daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendiği belirtildi. Erdoğan'ın gelecek hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

 

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