Erdoğan, Güney Amerika ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 şubat ayında Güney Amerika'ya yapmayı planladığı ziyareti erteledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Vatikan-İtalya'yı müteakiben Latin Amerika ziyaretinin daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendiği belirtildi. Erdoğan'ın gelecek hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.