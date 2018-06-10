Erdoğan: Gündemimizde af diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz" dedi. Af talebini MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "gündemlerinde af olmadığını" açıkladı.

Af talebini, Cumhur İttifakı'nın parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti.

Erdoğan İstanbul'daki konuşmasında kalabalıktan bir kişinin af lehine tezahürat yapması üzerine bu konudaki ilk kez bir açıklama yaptı:

"Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok.

"Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir.

"İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz."

Erdoğan bu konunun ancak seçim sonrası değerlendirilebileceğini ekledi:

"Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi?

"Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETÖ'culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis'ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim."

MHP lideri Devlet Bahçeli, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulunmuştu.

Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişti.

Bahçeli ayrıca, hakkında af talep ettiği Alaattin Çakıcı'yı da hapishanede ziyaret etmişti.