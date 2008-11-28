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Politika

'Erdoğan günahtan arınma suyunu içmedi'

Başbakanlık Basın Merkezi: Başbakan Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine ilişkin 'günahtan arınma suyu içti' şeklindeki haberler gerçek dışı

28 Kasım 2008 02:00

Başbakanlık Basın Merkezinden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine ilişkin ''günahtan arınma suyu içti'' şeklindeki başlıklarla yansıtılan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Hindistan programının son gününde gerçekleşen tapınak ziyaretinin, dün bazı gazetelerde ''günahtan arınma suyu içti'' şeklindeki başlıklarla yer aldığı anımsatıldı. ''Bu başlıklar ve içeriklerinde yer alan anlatımlar tamamen gerçek dışıdır'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sayın Başbakanımız ikram edilen suyu içmeyi kabul etmeyerek eline dökülmesini istemiştir. Bu husus, ziyareti izleyen basın mensupları ve kamera görüntülerinin tanıklığı ile de sabittir. Anadolu Ajansı'nın 24 Kasım tarihli ziyarete ilişkin haberinde de suyun sayın Başbakanımızın eline döküldüğü gerçeği açıkça belirtilmektedir.
Buna rağmen bazı gazetelerin bir Hindistan gazetesine atfen tek taraflı ve teyitsiz bir bilgiyi kullanmaları manidardır.'' 

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