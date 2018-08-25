"Erdoğan, Gülen'i Türkiye'ye getirmeyi gerçekten istemiyor"

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı firari sanığı Gülen cemaatli lideri Fethullah Gülen'i ABD'den getirmek istemediğini öne sürdü.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Özcan, "Tayyip Erdoğan Gülen’i gerçekten Türkiye’ye getirmeyi kesinlikle istemiyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Özcan'ın Bild'e verdiği röportaj şöyle:

BİLD: Sayın Özcan, Tayyip Erdoğan Andrew Brunson’u salacak mı?

Yurter Özcan: Er ya da geç salacağını düşünüyorum. Ancak bu Türk Amerikan ilişkilerini geliştirmeyecektir. Benim bilgilerime göre şu an Türk hapishanelerinde 15 Amerikan vatandaşı var. Buna ek olarak Amerikan Devleti için çalışan üç Türk vatandaşı da Türkiye’de tutuluyor.

Aynı zamanda Türkiye, bir NATO müttefiki olarak, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almak istiyor. Deliller bir fırtınaya işaret ediyor. Çok fazla güven kaybı yaşandı.

BİLD: Erdoğan, Brunson’u güçlü lider imajına zarar vermeden serbest bıraktırabilir mi?

Yurter Özcan: Evet, çünkü Türk medyasını kontrol ediyor. Biliyorsunuz ki Erdoğan fikrini çok sık değiştirir, hatta bazen bir kaç gün içinde 180 derece! Türk medyası ise Erdoğan’ın bu fikir değişikliğini örtbas etmek için bir yol bulur. Bunun dışında, Türkiye’de politik gündem kısa vadelidir, insanlar çabuk unutur. Bu Erdoğan’ın avantajına.

BİLD: Erdoğan Pensilvanya’da yaşayan ve darbe girişimiyle suçlanan Fethullah Gülen’in iadesini istiyor.

Yurter Özcan: Bence bu sadece lafta kalıyor. Erdoğan Gülen’i gerçekten Türkiye’ye getirmeyi kesinlikle istemiyor. Bu ikisi Türk hukuk sistemini çiğnerken ve medyayı itaatkarlaştırırken suç ortaklarıydılar. Bunu yapması bir çok soru işareti doğurur. Erdoğan bence Gülen’in ABD’de olmasından mutlu.