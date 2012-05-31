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Erdoğan: Grevin bedelini millet öder

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hava ulaşımında aksamalara neden olan THY grevini değerlendirdi

31 Mayıs 2012 00:38

THY çalışanların grevini değerlendiren Başbakan Erdoğan, "Uzun süreli grevlerin bedelini millet öder" dedi. Erdoğan, stratejik öneme sahip kurumlarda buna izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
 
''Düşünün ki bu grev kanunsuz değil kanunlu olarak da yapıldığında, uzun süreli bir grev olduğu zaman bunun bedelini kim ödeyecek, kim öder? Millet ödeyecek, millet öder. Bu stratejik bir kurum ve bu stratejik kurumda atılacak bu tür adımlar ciddi manada ülkemizde çöküşün habercisi olur ki, buna fırsat vermemek gerekir diye düşünüyorum.''

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