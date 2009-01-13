Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Emine Erdoğan Gazze için ağladı

‘Ateşkes görüşmeleri olumlu gidiyor’

Erdoğan, ağırlıklı ortopedi, genel cerrahi ve yanık ünitelerinde tedavi altına alınan yaralılar hakkında, doktorlardan bilgi aldı.Hastaneden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi.Erdoğan, şöyle konuştu:"Biliyorsunuz 10 yaralıyı, gönderdiğimiz ambulans uçağımız, refakatçileri ile birlikte aldı, geldi. Aslında bu ambulans uçağımız 40 yaralıyı, refakatçileri ile beraber alıp gelmeye müsait uçağımız, ona göre hazırladık. Hatta giderken ilaç götürüp, daha sonra hastaları getirme noktasında... Fakat şu ana kadar maalesef yaptığımız bütün görüşmelerde daha fazla hasta alabilme imkanı olmadı. Fakat sürekli irtibatlarımız devam ediyor. Daha fazla yaralı getirebilme noktasında, temenni ederiz ki oradaki yaralıları buraya sevk noktasında oimkanları yakalayalım.Şu anda yaralılar genelde, zannediyorum ki bu fosforlu bombalar neticesinde daha çok yanık, bunun yanında şarapnel parçaları ile yaralanmış olanlar, bomba neticesinde yaralanmış olanlar. İçlerinden bir tanesinin neredeyse ki bacağının bele yakın bir noktada kesilmiş vaziyette. Bunların yanında bel, boyun, buralardan aldıkları şarapnel, mermi gibi şeylerden dolayı felç olmuş durumda olanlar var. Gerçekten bunlar genç çocuklar. Bu durumları da var.Şu anda 10 yaralı ile sağolsun arkadaşlarımız en iyi şekilde ilgileniyorlar. Bu süreç, buradaki tedavileri bitene kadar devam edecek. Refakatçileri ile aynı hassasiyet içinde, onları da burada misafir edeceğiz, hastalarının yanında kalıyorlar. Mısır’daki temaslarımızı aynı şekilde Dışişleri kanalı ile devam ettiriyoruz, bu süreç de devam edecek."Başbakan Erdoğan, “Ateşkesin sağlanması konusunda Büyükelçi Davutoğlu’nun temasları var. Anlaşmaya varılmaya yakınlaşıldığı şeklinde haberler var. Tünellerin güvenliğini Türk askerlerinin sağlayacağı konusunda haberler var. Bunlar ne kadar gerçeği yansıtıyor?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Düne göre veya 2 hafta öncesine göre çok daha iyi bir noktada görüşmeler. BM Güvenlik Konseyi’ne rağmen böyle bir olumsuz sürecin olması, ayrı bir sıkıntı noktası. Fakat son 3 gündür Mısır’da yapılan son görüşmelere olumlu bir istikamette devam ediliyor. Bu arada sadece Mısır’da yürümüyor, Şam ayağı da var. Şam’da da arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. Sonra tekrar Kahire’ye döndüler. Bu Kahire’ye yeni dönüşte, İsrail’in de oraya katılması bekleniyor. İsrail’in de katılması ile zannediyorum çok daha yakın bir konuma gelinebilir, ihtimal bu. Gerek Mısır’ın bu konudaki gayreti, gerekse Filistin yönetiminin bu noktadaki gayreti, bizi de bu görüşmelerde aralarında görmek istemeleri önemli bir adım.Fakat tüneller noktasındaki şey de daha önce söylediğim gibi, Sayın Mübarek’in ’zaten oradaki tünellerin hepsi bombalandı’ gibi ifadesi vardı ama varsa farklı tüneller, olsa olsa bunların tek girişi vardır. Mısır... Kontrolü noktasında Mısır’ın olduğu bir yerde, Türkiye durumdan vazife çıkaramaz ama uluslararası gözlemci noktasında hassasiyetimizi de ortaya koyduk. ’Uluslararası gözlemci heyeti ile de bu süreç takip edilebilir’ dedik. Uluslararası gözlemci noktasında hangi ülkeler uluslararası gözlemci verecek, bunların tespiti de bu görüşmelerin içinde yer alıyor. Temennim odur ki tarafları memnun edecek bir gözlemci heyetinin de tespiti ve bunların da işbaşı yapması süreci hızlandırsın.”Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki ateşkes görüşmelerine İsrail’in de katılma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.