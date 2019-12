-ERDOĞAN: GÖZALTILAR TALİMATIZLA OLMADI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında bugün gerçekleşen gözaltılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil. Bu, savcılığın talebi üzerine güvenlik teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın, o verilen talimatı yerine getirmesi olayıdır. Burada, şüphesiz ki savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adımı atıyor'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Slovenya Başbakanı Borut Pahor, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Kaddafi'ye yönelik bir önerisi vardı. Uluslararası bir komisyon kurulması çağrısı vardı. Kaddafi buna evet demese de Chavez'in sözcüsü bu öneriyi Kaddafi'nin kabul ettiğini açıkladı. Türkiye olarak böyle bir komisyon kurulmasına karşı tutumunuz nedir?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bildiğim kadarıyla böyle bir talebe, böyle bir tespite Arap Birliği de 'evet' demiş. Ve tabii bunların detayları filan bizlere ulaştığı anda bizim de bu sürece katkıda bulunmak için şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir gayretimiz olur. Çünkü müzakere süreciyle buradaki sıkıntıyı gidermek, burada kanı durdurmak, burada çatışmaları durdurmak ve ideal bir çıkış yolunu bulmak, özellikle Libya halkının talepleri istikametinde, Libya halkının demokratik taleplerini, özgürlüklere yönelik taleplerini göz ardı etmeksizin böyle bir adımın atılmasını çok arzu ederiz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bugün yine söyleyeceğim; Libya'ya, Libya'nın petrol kuyularını değerlendirmek üzere bakmamalıyız.'' -GÖZALTILAR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ergenekon soruşturması kapsamında bugünkü gözaltıları basın özgürlüğü kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: ''Bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil. Bu, savcılığın talebi üzerine güvenlik teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın o verilen talimatı yerine getirmesi olayıdır. Burada, şüphesiz ki savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adımı atıyor. Bunu üzerinde benim zaten herhangi bir değerlendirmeye girmem, şöyle mi böyle mi, bu tür ifadelerde bulunmam bunlar da zaten yanlış. Şu anda emniyet teşkilatımız kendisine verilen görevi yerine getirmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de savcılık hazırlık safhasını yerine getirir, ondan sonra da ilgili mahkemeye bunu sevk eder veyahut da sevk etmeden bırakabilir. Bunların hepsi onların tasarrufudur. Buna tabii bizim karışma yetkimiz zaten yok. Benim sadece söyleyeceğim bir şey var; bu süreçlerin süratle neticelendirilmesidir, kısa zamanda bitirilmesidir. Bu da arzumdur, bunu da özellikle ifade etmek isterim.''