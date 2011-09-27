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Politika

'Erdoğan görüşmeleri kimlerle, ne zaman yaptı?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin terörle mücadelede akil adamlar önerisiyle ilgili olarak...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin terörle mücadelede akil adamlar önerisiyle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''birtakım görüşmelerin yapıldığı, adımların atıldığı'' yolundaki sözlerine ilişkin, ''Sayın Başbakan'a soralım; bu görüşmeleri kimlerle, ne zaman yaptı, hangi sonuçlara ulaştı, bizim bilmemiz gerekiyor'' dedi. 

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'daki belediye başkanları ile Ataköy'deki Sheraton Oteli'nde bir araya geldi.  

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için diğer partilere gönderdiği mektuba CHP'nin cevabının ne olacağı sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nden görüş bildirmek üzere randevu talep eden arkadaşlara randevu vereceğiz. Bizim arkadaşlar da görüşecekler'' dedi

Sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkereye ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Tezkere sonrası herhalde hükümet kanadı açıklama yapacaktır. Bugüne kadar bütün siyasi partiler tezkereye destek verdi. Biz de destek vereceğiz'' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede akil adamlar önerisiyle ilgili Başbakan Erdoğan'ın, birtakım görüşmeler yapıldığı, adımların atıldığı yolundaki sözlerine ilişkin de şunları kaydetti: 

''Sayın Başbakan'ın 'Biz o görüşmeleri daha önce yapmıştık' diye bir açıklaması oldu. Sizin önünüzde Sayın Başbakan'a soralım; bu görüşmeleri kimlerle, ne zaman yaptı, hangi sonuçlara ulaştı, bizim bilmemiz gerekiyor. Bir başka şeye daha ihtiyacımız var. Sayın Şerafettin Elçi'nin açıklamaları yayınlandı. Acaba Sayın Başbakan o konuda neler düşünüyor.''


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