Erdoğan: Terör örgütünün başı cezaevinde, İP de CHP de onlarla beraber hareket ediyor

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, başta CHP olmak üzere muhalefeti hedef alırken, "Gabar'da, Bestler Deresi'nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük! Şimdi terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP de onlarla beraber, diğerleri de... Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız, terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız?" diye sordu.

Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, "Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor, Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle, PKK ile, YPG ile beraber oldun, PYD ile beraber oldun. Onları da gömeceğiz! " ifadesini kullandı.

Erdoğan, büyüme rakamlarını örnek göstererek,"Kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı. Böyle bir gidişi görünce şok oldular" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre sürekli yeni eserler, yatırımlar kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, ulaşımı felç, suyu akmayan, kokudan Haliç'in yayına yaklaşılmayan, görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbulumuzu küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, 111'ini hizmete sunduk. Hedefimiz, tamamını bitirmektir.

Geçen hafta Ankara'daki millet bahçesinin açılışını yaptık, 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti.

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sırada yer alacaktır.

Ümraniye, çarpık şehirleşmenin sıkıntılarını yaşamış bir ilçemizdir. Yaşı 60'un üstünde olanlar, 70,80,90'ların Ümraniye'sini hatırlayacaktır. Ümraniye ismi ya öldürülen işçilerle ya patlayan çöplüğü ile ya da sefalet görüntüleriye medyada yer alırdı. Kim vardı o zaman buranın belediyesinde? CHP.

CHP deyince aklına ne gelir? Çöp, çamur, çukur gelir... Bugünkü güzel Ümraniye ile ilgisi olmayan bu hatıraları, aynı yanlışa düşmemek için unutmamalıyız.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir İstanbul'un her köşesini, sokağını, mahallesini, ilçesini altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla donattık ve donatıyoruz.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi... Ama göreve geldik, işte Ümraniye bu hale geldi. Sizlerin desteği olmamış olsaydı biz bugün buralara gelemezdik.

1999 depremi, bölgemideki şehirlerin tamamıyla birlikte İstanbul'un da zaaflarını ortaya serdi ve önceliklerini değiştirdi. Şehrin yapı stokunun hızla değiştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ile yaydık kısa sürede.

Hanımlar çok diri, çok canlı. Ben inanıyorum ki bu hanım kardeşlerimizle birlikte 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz. Gençlerle inanıyorum ki buradan ilan ediyoruz. Ana kademe ile hep birlikte buradan zafere yürüyoruz. Hazırız değil mi?

Millet bahçesine bak... Az önce içinde dolaştık, modern Ümraniye'ye bu yakışırdı. Emeği geçenleri kutluyorum.

İstanbul'da 68 riskli alandaki 35 bin binada yer alan 117 bin konutun dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz.

Her ne kadar birileri bu CHP zihniyeti, zulüm 1453'te başladı dese de biz 2053 vizyonumuzla fetih, lafsı ve manasıyla yeni nesillerin zihinlerine kazımaya devam edeceğiz.

Ayasofyamızda artık cumalarımızı kılıyoruz... Ne mutlu bize. Hep birlikte bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline uygun her adımın, her gayretin başımızın üstünde yeri vardır. İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. AKM'yi açtık mı? Opera sarayını yaptık mı? Yanı başında da Taksim'de camimizi yaptık mı?

Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik ve ekonomik kalkınma projesi olan 2023 hedefleriyle buluşturmak üzere yola çıkan kadronun önemli bölümü belediyelerde yetişmiştir. Şehir yönetiminde kazanılan tecrübeler ülke yönetiminde ışık tutmuş, yol göstermiştir.

Vesayetin ayak oyunlarından, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar her türlü engeli aşarak ülkemizi hak ettiği yere getirmek için çalıştık, çabaladık. Gabar'da, Bestler Deresi'nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük! Şimdi terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP de onlarla beraber, diğerleri de... Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız, terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız? Biz bu ülkeyi teröristlere, terör yandaşlarına, isim vermeyeceğim diğerlerinin gerek yok, yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı ile beraber olun, hiç endişe etmeyin.

Şimdi de biz 2023'e hazırlanıyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız.

Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor, Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle, PKK ile, YPG ile beraber oldun, PYD ile beraber oldun. Onları da gömeceğiz!

15 Temmuz'da bu FETÖ terör örgütü karşımıza çıkmadı mı, biz bu mücadelede 251 şehidimizi vermedik mi? Ama onların ruhaniyeti bizimle beraberdir.

Sınırlarımıza dayanan tehditleri, harekatlarla başarıya ulaştırdık. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri boşa çıkardık. Ekonomimize yönelik tuzakların sancısını, küresel krizlerin de etkisiyle hâlâ yaşıyoruz.

Kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı. Böyle bir gidişi görünce şok oldular. Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli giderek ve artan oranlarla büyüyerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Dünyanın iklim değişikliği karşısında yalpaladığı bir dönemde biz Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ederek kendimize yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk. 4 bir yanımız güvenlik krizleri ile sarsılırken biz kendi çıkarlarımızı korumakla kalmayıp, güven ve destek veren yerlere yükselmeye başladık.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. İnşallah şu Karadeniz'den şu doğalgazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.

Demokrasisi bu kadar güçlü, 20 yıldır onu daha da güçlü kılmaya çalışan bir ülkeyiz. Demokrasiyi güçlendirmede attığımız adımlarla dünyada örnek bir ülke halindeyiz; hepsinin karşılığını bugün aldık, alıyoruz.