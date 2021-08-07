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Erdoğan, "görevli olmayan alınmayacak" demişti, AKP MKYK üyesi, yangın bölgesinde canlı yayın yaptı

07 Ağustos 2021 10:47

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevli olmayanların yangın yerlerine alınmayacağını açıklamasının ardından AKP MKYK üyesi Emre Ete'nin Manavgat'ta yangın bölgesinde canlı yayın yapması gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Yangın mahaline görevli olmayanlar bundan böyle alınmayacak" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP MKYK üyesi Emre Ete gündem oldu. Ete, Manavgat'ta itfaiyeci kıyafetleriyle canlı yayın yaptı. 

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptı paylaşımda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı, yetkin olmayan kişilerin yangın sahasına sokulmayacağını ilan etmişti. AKP MKYK üyesi Emre Ete itfaiyeci kıyafeti giyip itfaiye aracı üzerinden pozlar verip Instagram hesabından yayın yapıyor. Demek ki yangın söndürmek muhaliflere yasak."

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