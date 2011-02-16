-ERDOĞAN GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLERİN AİLELERİNİ ARADI ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenler ile halen göçük altında bulunan vatandaşların aile ve yakınlarıyla telefonda görüşerek sabır telkin ettiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımızın ve hala göçük altında bulunan 9 vatandaşımızın aile ve yakınlarıyla ayrı ayrı telefonla görüşmüş ve kendilerine sabır telkin etmiştir.''