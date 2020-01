New York Times: Erdoğan Türkiye'yi kendi Lego dünyasında oynar gibi kontrol ediyor

ABD'nin en prestijli gazetelerinden The New York Times, "Kimin Türkiye'si?" başlığıyla yayımladığı yazıda, Türkiye'de Mayıs ayından beri yaşanan gelişmelere yer verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın inşaat projelerine değinilen yazıda, "Türkiye bir şehir gibi yönetiliyor. Erdoğan da en ufak yerel projeleri bile kendi Lego dünyasında oynar gibi kontrol edebiliyor" sözleri yer aldı.

Suzy Hansen tarafından kaleme alınan yazıda "Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'un caddelerindeki panolardan, toplu taşımalara kadar her yerde görünüyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, bir bina için feda edilen ağaç ve boş alanlarda, her trafik sıkışıklığında, her gazete köşesinde ve hükümet yanlısı tweet ve ezanda. Erdoğan her yerde" diye belirtti.

'Sorumluları ağlattım'

Makalede Gezi Parkı protestolarına da değinen NYT, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Dr. İpek Akpınar'ın, Başbakan Erdoğan'a ilk günlerde çevrecilere yapılan sert müdahalenin emrini verip, vermediği sorusuna yazıda yer verdi.

Akpınar'ın, Suzy Hansen'a anlattığı Başbakan'ın, "Adamlarım başta olayı çok ciddiye almadı. Polis çok sert müdahale etmiş. Çadırların yakıldığından benim haberim olmadı. Bana 3'üncü gün söylediler. Ama iş işten geçmişti. Merak etmeyin sorumluları çağırdım azarladım ve ağlattım" diye verdiği cevabı yazıda yer aldı.

Yazıda Başbakan Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılan gençlerde yaptığı görüşmeden ilginç bir diyalog da 20 yaşındaki protestocu Nil Eyüboğlu ve Mimar İpek Akpınar'ın anlatımıyla yer aldı.

İpek Akpınar: Eylemlerin başlangıcında polisin şiddet kullanması ve çadırların yakılması emrini siz mi verdiniz? İlk 3 günde olanlardan haberiniz var mıydı?

Başbakan Erdoğan: Hayır yoktu. Adamlarım bunu ciddiye almadılar. Biz bunun sadece bir çevreci protesto olduğunu düşündük ve tepki göstermedik. Ama evet polis şiddet kullandı. İlk iki gece çadırların yakıldığından haberim olmadı. Bana 3'üncü gün haber verdiler. Ama iş işten geçmişti.

İpek Akpınar: Peki sonra ne oldu?

Nil Eyüboğlu: Ne yaptınız? Bize anlatın! Bize saldırdılar! Nasıl bilmezsiniz?

Erdoğan: Merak etmeyin. Sorumluları ofisime çağırdım ve onlara bağırdım. Onları ağlattım.