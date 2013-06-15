Erdoğan, Gezi Parkı için sanatçılarla yaptığı toplantıyı terk etmiş...

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gece sanatçılarla yaptığı toplantıda DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun "Gezi Parkı artık sosyolojik toplumsal meseledir" sözlerine çok sinirlendiği ve toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söylediği bir söz, önceki gece 16 kişilik heyetle yaptığı toplantının gerilimli geçtiğini ortaya koydu.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, şöyle dedi:

“Sanatçı ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden geneli dünkü görüşmeden çok memnun ayrıldı. Ancak aşırı sendikacılardan bir tanesi çıktı dedi ki: ‘Bu sadece bir mimari estetik mesele değildir, sosyoloik meseledir.’ Siyasetçinin sosyolojiyi bilmemesi gibi bir şey olabilir mi? Eğer biz bu toplumun sosyolojik analizlerini yapamıyorsak, psikolojik analizlerini yapamıyorsak zaten buralara gelemezdik.” O sendikacı anlattı Başbakan’ın bu sözleriyle ipucunu verdiği sendikacının DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu olduğu ortaya çıktı.

Vatan gazetesinden Gülümhan Gülten'e konuşan Çerkezoğlu, yaşananları şöyle aktardı:

"Sorun sanki sadece Gezi Parkı’ndaki ağaçlar, sadece bir mimari meseleymiş gibi konuşuldu. Bir süre sonra söz aldım. 'Sayın Başbakan biz bu görüşmeyi 25 Mayıs’ta yapıyor olsaydık, bunları konuşabilirdik. Ama artık haftalar geçmiş, insanlar sokaklara dökülmüş, 4 kişi ölmüş… Aradan 17 gün geçmiş, anneler sokaklara inmiş… Eğer çözüm için buraya geldiysek, ki biz de siz de bu nedenle buradayız, gerçekleri konuşmak zorundayız. Bu kadar insan sokaklarda gece gündüz size bir şeyler söylüyor. Bunları konuşmamız gerekmez mi? Bu artık bir sosyolojik, toplumsal olaydır. Bu sadece bir mimari mesele değildir’ dedim. Ben konuşurken, sık sık sözlerime müdahale eden Başbakan, ben ‘Sosyolojik, toplumsal meseledir' dediğimde çok sert tepki gösterdi. Sesini yükselterek, 'Siz kim oluyorsunuz da bize sosyoloji öğretiyorsunuz? Biz sosyolojiyi de psikolojiyi de biliriz. Sizin haddinize mi bize bunları söylemek' dedi."



'Sümeyye Erdoğan çıkardı'



"Ben de 'O zaman bunu konuşalım diyoruz' dedim. Ancak bu sözlerime daha çok sinirlendi. Tepkisini ayağa kalkarak sürdürdü. 'Böyle tepki gösterirseniz çözemeyiz' dedim. Başbakan, 'Haddinizi bilin, sizin haddinize mi bize sosyoloji öğretmek' dedi… Yanındakiler Başbakan’ı sakinleştirmeye çalışıyorlardı ama sakinleşmedi. Böyle olunca Sümeyye Erdoğan, babasının yanına geldi ve onu odadan çıkarttı. Başbakan’ın toplantıyı terketmesinin ardından bizimle kalan Hüseyin Çelik’le birlikte 15 dakika daha orada kaldık. Herkes şoktaydı."

Çerkezoğlu, bu olayı konu etmeyi düşünmediğini de belirterek, "Ama bugün Başbakan kürsüden bu olayı anlatmış" dedi.