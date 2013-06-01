Erdoğan Gezi Parkı direnişini, darbelerden önceki eylemlere benzetti

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kitlesel eylemlere neden olan Gezi Parkı eylemlerini, 1960 ve 1980 darbelerinden önce yapılan gösteriler ile 2007'de yapılan ve yer yer "ordu göreve" çağrıları da yapılan Cumhuriyet mitinglerine benzetti. Gezi Parkı'na yapılacak Topçu Kışlası projesi için eylemler sürerken "yürütmeyi durdurma" kararı veren yargıya da tepki gösteren Erdoğan, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararının "soru işareti" yarattığını savundu. Erdoğan, Türkiye'deki polis şiddetini eleştiren Batı dünyasına da "Batı toplumu önce kendi yaptıklarını düzeltsin. Sanki kendi toplumları hiç biber gazı kullanmıyorlar. Sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık" sözleriyle tepki gösterdi. Azınlığın çoğunluğa tahakkümüne izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye çapında kitlesel eylemlere neden olduktan sonra yargının yürütmeyi durdurma kararı verdiği Topçu Kışlası projesinin hayata geçirileceğini bir kez daha vurguladı.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İlla Topçu Kışlası olamaz, diyorsanız kusura bakmayın, olacak. Çünkü biz olmayacak bir şey yapmıyoruz. Daha önce olanı, yıkılanı yapıyoruz. Beni üzen şu: Dün bu kadar sıkıntıların olduğu bir anda idare mahkemesi (İstanbul 6. İdare Mahkemesi) bir karar veriyor; “idarenin savunması alıncaya kadar yürütmenin durdurulması.” Başında kim var, yürüten idare kim: Kültür Bakanlığı. Peki arada ne oldu, projeyi mi ilan ettin, ihale mi yaptın, ne oldu da akşam böyle bir açıklama yapıyorsun? Bunlar soru işareti doğuruyor.

‘Doğacak her yanlışın faturası CHP’nindir’

Nitekim muhalefet bu tür kararın arkasına sığınarak “yargının durdurma kararı var” diyor. CHP’ye diyorum ki bu tür provokasyonların içine girme. Doğacak her yanlışın faturası senindir. CHP’nin Türkyie’de bu adımı atmış olması düşündürücü.

Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yalan yanlış haberlerin haddi hesabı yok. CHP milletvekilleri elinden gelen tahriki yapıyor. İmza koydu bu CHP milletvekilleri yayalaştırmaya. Böyle cümbüş olur da MHP geri kalır mı? Meşrebinin uyuşmayacağı bu kitleyle sokaklara iniyor. CHP, BDP'yle kol kola ağaç katliamının karşısında duruyor. Sosyal medyada hakaretin, iftiranın, haddi hesabı yok. Malum medyada kışkırtmalar diz boyu.

‘Batı sanki sütten çıkmış ak kaşık’

Batı böyle gösteriyor, diyorlar. Batı toplumu önce kendi yaptıklarını düzeltsin, İngiltere’de, İspanya’da, Amerika'da ne olduğunu biliyoruz. Sanki kendi toplumlarında hiç biber gazı kullanmıyor! Tamam, bir aşırılık var burada. Ama sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık.

Erdoğan’dan Gezi Parkı eylemleri için ‘darbe’ hatırlatması

Gezi Parkı'nda yaşananlar ilk değil. Menderes dönemine bakın, 1980 öncesine bakın, Cumhuriyet mitinglerine bakın, orduyu göreve çağıranları görürsünüz. Bu tavır seçimle gelenleri hazmedemeyenlerin tavrıdır. Halka bidon kafalı diyenlerin tavrıdır.

‘Biz kimsenin hayat tarzına karışmadık’

Biz kimsenin hayat tarzına karışmadık, karışmayız. Hukukun sınırını asla aşmayaız, dayatma içinde olmayız. Bir avuç kaymak tabakanın, sesi gür çıkanların bu ülkeye dayatma yapmasına da izin vermez. Azınlığın çoğunluğa hükmetmesine izin vermeyiz.

‘Gezi Parkı eylemi derhal son bulsun’

Bu ülkeyi artık bir kısım medya yönetmiyor. Gezi Parkı’ndaki eylemin bitirilmesini, derhal son bulmasını istiyoruz. Yayalaştırma projesine imza atan CHP’nin ikiyüzlülükle kalabalıkları tahrik etmekten vazgeçmesini istiyoruz.

Biz plan proje üretemeyen muhalefetin söylemlerini muhatap almıyoruz. Türkiye'nin en can alıcı meselelerinde yer almayan, ama ağaçlar kesiliyor yalanıyla meydandaki gençlerin arkasına sığınan muhalefete inanmıyoruz.

Onlar bu işleri yaparken biz köprü temeli atıyoruz, onlar bu işleri yaparken biz Fas’a,Cezayir’e gidiyoruz iş adamlarıyla beraber, ihracatımızı nasıl artıracağımızı konuşuyoruz? Bunların böyle derdi yok, başka şey konuşuyorlar. Bu millet büyük bir millet. Şanına yakışan neyse bu millet onu yapar.

Demokrasiyi hakim kılmak için çabamızı sürdüreceğiz.