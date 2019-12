Erdoğan: Geri adım atmamız söz konusu değil

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasada taslağından 'demokratik açılım’a; Kıbrıs seçiminden İran’a, Ermenistan’la ilişkilerden “24 Nisan”a; başkanlık sisteminden dokunulmazlıklara; Ergenekon soruşturmasından koruma sayısına; YouTube’dan “neden çakı taşadığı”na kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.



NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin şu açıklamaları yaptı:





Ada'da süreç değişmez



KKTC'den henüz kesin sonuç gelmedi ama Derviş Eroğlu’nun kazandığını bana ilettiler. Orada hangi cumhurbaşkanı gelirse gelsin, bu kararlığı devam ettirmesi gerekir.



Sayın Eroğlu da 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi. Farklı bir sürecin işleyeceğini düşünmüyorum.



AB’nin bu konudaki attığı adımlarda tutarlılık noktasında sıkıntı var. Dürüst, samimi davranmadılar. 'Verdiğiniz sözlerin arkasında durmadınız’ diye söyledik. O dönemin liderleri yok ama Sayın Schröder yazdığı anılarında 'Yapılanın bir ahlaksızlık olduğunu' ifade etmiştir. Bayan Merkel, Güney Kıbrıs’ın bu dönemde AB’ye alınmasının 'hata' olduğunu söylemiştir. Muktesabata uymayan birçok şey var.



İster kabul ederler ya da etmezler orada bir Türk devleti var. Yok sayılması tutarlık değildir.



Avrupa’da ofisler açıldı. Sayın Talat liderlerle görüşmeler yaptı. AB’nin sürece soğuk davranması KKTC’deki soydaşlarımızı kırgınlığa yöneltmiş olabilir.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papanderu’yu olumlu görüyorum. İşbirliği konseyi oluşturmayı düşünüyoruz.



Benim arzum, yıl sonuna kadar bu işi bitirelim. Bu işin masada kalması her iki tarafı da rahatsız ediyor. Bazıları uzamasını istiyor ama biz bitmesini istiyoruz.





Başkanlık sistemini seçimde sorabiliriz



Başkanlık sistemiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmem olmadı. Özal döneminde gündeme geldi. Benim başbakanlığımın ilk döneminde gündeme getirmiştik, konuşulmuştu. Yeni köklü bir Anayasa gündeme gelirse olabilir dedik. Ama halkımızın talebi burada çok önemli. Böyle bir adım atılabilir.



Başkanlık sistemini uygulayan ülkelere baktığımızda istikrara güç katıyor. ABD’ye baktığımızda, kongre onay vermeden yapamıyor.



Köklü bir Anayasa değişikliğine girilirse 2011 seçimlerinde gündemimize oturabilir. Halkımıza sorabiliriz. Destek verirse parlamentonun gündemine getiririz.



Anayasa gizli oynama, dört dörtlük özgür. Bütün mesele milletvekilinin kendi içinde tutarlı olmasıdır.



Yepyeni Anayasada çok farklı değişiklikler olur. Talep olduğu için mini paketi hazırlayarak, görüşme talebinde bulunduk. Birçok görüşme oldu, bu noktaya geldik.



Fransa başkanlık sisteminde başarılı. Fransa’da, Almanya’da cumhurbaşkanını tanır mısınız? Cumhurbaşkanı semboliktir. En başarılısı ABD’dir.





Kim öle kim kala



Biz zaten başlığını atıyoruz, detaylarına girmiş değiliz. Bu benim yaptığım özel çalışmaların sonucudur.



(Başkanlık adaylığı konusunda) O zamana kadar kim öle kim kala... Halkımın talebi önemli, o günün şartlarıyla göreceğiz.





CHP'ye: Geri adım atmayız



CHP’nin Anayasa taslağı konusundaki yaklaşımı çirkin. 'Desteklerim' derken bu maddeler doğru, 'Anayasa Mahkemesi’ne götürürüm' deyince yanlış. Bunda samimiyet var mı?



Halka götürme noktasında sıkıntı yoksa, buyursanlar tamamını halka götürelim. Çağrıyı direkt olarak Cumhurbaşkanı’na yaptılar, muhatap Meclis Başkanı’dır. Bu Cumhurbaşkanını mindere çekme anlayışıdır.



Bu safhada olacak bir şey yok. Buradan geri adım atmamız söz konusu değil.



'Bakana tahammül edemiyorlar'



Yüksek Yargı’nın yaptığı yorumdur. Somut olarak bir şey söylemiyorlar. Parlamentonun seçmediği bir yargı yok, sadece bizim ülkede var. Geçmişte Yüksek Yargı’yı parlamento atamıştır, Yekta Güngör Özden atanmıştır.



HSYK’da Adalet Bakanı’na bile tahammül yok. Adalet Bakanı’nın yetkilerini adeta aldık. Sekretarya HSYK’nın içinde, kurullarda Adalet Bakanı yok.



Tayin, atamalarda yetki HSYK’ya devrediliyor. Rahat bir zemine kavuşturuluyorlar. Buna tahammül edemiyorlar. Diyorlar ki 'Kürsüden neden 10 kişi geliyor?'. Bu 10 kişi hakim ve savcılardır.



Bu nasıl 'Kendi yargımızı oluşturma', atamayı biz mi yapıyoruz? Kimsenin tasarrufu yok.





Fire olmaz



Oylamada 330’la ilgili endişem yok. Oylamada fire beklemiyorum. Bir arkadaşımızın istifa kararı olmuştur, böyle bir karar almaması gerekirdi. Ama kabul oyu vereceğine inanıyorum.



Herkes işine baksın



‘AK Parti kapatılır mı kapatılmaz mı?’ sözlerini doğru bulmuyorum. Google’larda, Youtube'lardan iddianameler hazırlamak hukuk sistemini rencide eder. Böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum.



İddia makamına somut veri ortaya koymak yaraşır. O makamlarda bulunanların bu tür açıklamalar yapmalarını doğru bulmuyoruz. Bu istikrara gölge düşürür.



Varsa iddianızı açıklarsınız, hakim makamı da karar verir. Ama yorum yapılması doğru değil. Herkes işini bilsin.



Bize kadar 16-17 kere değiştirilmiş. Bu kadar telaş niye? Ankara Adliyesi’nde niye oturum düzenliyor? Bunlar hiç şık değil. Farklı salonlarda, yerlerde yapabilirlerdi.





Dokunulmazlık için koşul



Dokunulmazlık konusu sadece Türkiye’yi mi ait? Bu konu AKP’den önce yok muydu?



ABD, Fransa, İspanya, Japonya, İsveç ve İngiltere’de dokunulmazlık var. Biz de var. Herkes için geçerli olursa dokunulmazlığın kaldırılmasına varız.



Ancak getirisini, götürüsünü iyi bilmek lazım. Bu iş kürsüde başlayıp kürsüde bitmiyor ki... Siz bürokrata hesap vermek zorunda kalırsanız çalışamazsanız.





Atatürkçüyüz diyorlar



Galataport, Haydarpaşaport olayı... Yargı kararları nedeniyle birçok ihale yarım kaldı. Onların cebinde bir şey çıkmıyor, kararları çok rahat veriyorlar.



‘Atatürkçüyüz’ diyorlar, uygulamalara bariyer oluşturuyorlar. Ayaklarımıza pranga vurmaya çalışmayın, bırakın biz koşuyoruz. Battık, bittik, yok oldu dediler. Ne oldu? Bir tane finans kuruluşu battı mı? Komşunun, Amerika’nın hali ortada.





İşsizlik sorununda çok başarılıyız



İşsizlik sorunu konusunda çok başarılıyız. Mevsimsel olarak kayıplarımız var. Yıl sonu itibarıyla 10 puanı tuturabilirsek, başarılıyız. ‘Herkes 1 işçi alsın’ çağrısı yaptık, bundan gücenmeyecekler. Beklediğim yanıtı alamadım. TOBB, TÜSİAD yanlarına alamazlar mı? Birçoğunu tanıyorum, alırlar.



Memur alımı konusunda netleşen bir rakam yok.





İsrail'e niye sormuyorlar?



Biz İran’a olan uyarılarımızı hep yaptık. Bölgemizde nükleer silah istemiyor. Nükleer santral yapılabilir. Nükleer silahı olan ülke var ama ona bir şey söylemiyorlar. Ona dayatma yapmıyorsunuz, ‘Nükleer silah yok’ diyen bir ülkeye yapıyorsunuz. ‘Büyük bir ihtimalle var’ diyorlar. Ahmet Bey yarın İran’ı da kapsayan 5 ülkeye geziye çıkıyor.



Takas noktasında İstanbul kabul ediliyor. İran, ‘İlk takası değil, diğerlerini İstanbul’da yapalım’ diyor. İran’a daha önce yaptırımlar olmadı mı? İki yaptırım oldu, şimdi üçüncü yaptırım...



Yaptırım kararı çıkarsa değerlendiriz. Kararı görmemiz gerekiyor. Rusya’dan sonra ikinci doğalgaz tedarik ettiğimiz ülke İran’dır.



Nükleer silah konusu İsrail’e sorulmuyor.



Müslüman ülkelerden sesi çıkan da çıkmayan da var. Bizim gibi hareket eden ülkeler var.



Yalnız kalsam da beyaza siyah demem.



Diplomasi varken niye bu yolu seçiyorsunuz? Irak’ta çözüldü mü? Orada bir medeniyet çöktü. Irak’ta yüzbinlerce kadın dul kaldı.



Bizim İran'la sorunumuz yok.





Karabağ'dan çekilmezse protokol geçmez



Karabağ bizim önşartımız değil, Azerbaycan’ın ön şartıdır. Endirekt bizim için bir konudur. 1993’te kapıyı neden kapattık, çünkü Azerbaycan toprakları işgal edildi.



Reyonlar konusu... Ermenistan sıcak yaklaşmıyor, kendi aralarında müzakere ediyorlar. Minsk üçlüsünün bu işin üzerine gitmesi gerekiyor.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a mektubumda ‘Biz ahde vefaya saygılıyız’ dedik. İsviçre’deki imzaya sadığız.



Ermenistan, Karabağ’dan çekilmezse, protokol TBMM’den geçmez.



Azerbaycan’ın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum.





24 Nisan sıkıntısı yok



ABD, bizim hassayiyetlerimizi biliyor. Bizim için bir sıkıntı söz konusu değil. 24 Nisan’da hassasiyetlerimiz değerlendirilecektir diye düşünüyorum.





Şok olduk



‘Demokratik Açılım da patinaj yapılıyor' iddiasına katılmıyorum.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'nın açılaması iyi niyetten uzak. Diyorum ki, halkımıza haksızlık yapılmasın. 73 milyonu eşit görüyorum. Alt kimlik farklı olabilir ama üst kimlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımızda birleşmeliyiz.



Etnik milliyetçiliğe karşıyım. Asıl milliyetçilik taş üstüne taş koymaktır. Bölgesel milliyetçiliğe de karşıyım. Ankara’nın Kızılay’ı neyse Hakkari’nin Çukurca’sı da o olmalıdır.



TRT Şeş’ten sonra radyoları açtık. Mardin Üniversitesi’nde Kürt Edebiyat’yla ilgili bölüm açıldı.



Bilboardlarda Kürtçe yazıyor. 'Kürtçe resmi dili olsun' önerisini kabul etmek söz konusu olmaz. Bu ülkenin resmi dili Türkçe’dir.



Bardağın dolu tarafını kimse görmüyor.



İki amaç var dağa çıkışı engellemek, dağdakini indirebilmek. Mahmur ve dağla ilgili atılan adımdı. Gündemimizde bu yok çünkü provoke ediliyor. Allah aşkına böyle kutlama mı olur? Neyi, nasıl karşılıyorsunuz?



Sayın Beşir Atalay da bizler de şok olduk.



Tek millet derken, sadece Türk yok, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes var. 'Tek vatan' diyoruz, bu niye rahatsız ediyor, etmesin. Azınlıkların sorunları diyoruz, kimse rahatsız olmasın.





Youtube'a giriş



E mail adresim var ama cevapları sekreterlerim veriyor. (YouTube girme konusunda) O kadar mahrem şeyleri vermeyeyim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a verdim vekalati, o hallediyor.





Ergenekon



"Ergenekon" davasının uzamasını değil, bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Gönlümüz bir an önce neticelensin, karara bağlansın istikametindedir.





Koruma sayısı artmadı



Başbakanlık’taki koruma sayısında değişiklik yok. Bazı yerlerde tedbir alınır. Güvenlik ekibimize ‘Şunu niye böyle yapıyorsun' demeyiz. Bazı yerlerde ‘Beni rahat bırakın’ dediğim olmuştur.





Torunlarımla görüşemiyorum



Torunlarımın ikisi İstanbul’da, biri İtalya’da doktorasını yapıyor. Torunlarıma çok fazla zaman ayıramıyorum.



(Sigara paketleri konusunda) Bir müze açacak kadar sigara paketim yok.





Neden çakı taşıyor?



Üzerimde şimdi çakı var (Yayında gösterdi), onun koleksiyonu olmaz. Kağıt, ip, kurdele keserken çok işe yarıyor; ustura gibidir. Makas kısmı hassas, şu ufak makas ne işler görüyor."