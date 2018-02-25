Erdoğan: Gerektiğinde sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Gerektiği anda sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz. Biz Kızıl Elma diyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.

"Bunlar da Osmanlı tokadını yediler. Türkiye Urfa'nın yanı başında benzer oyunlarla karşı karşıya. Dün bölgeye gelenler bugün de terör mörgütü bahanesiyle oynı oyunun peşindeler. Terör örgütleriyle al takke ver külah içindeler. Terör örgütleri bu topraklarda karşılık bulamayacak" diyen Erdoğan, "Gerektiği zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben sonra siz Afrin'e gideriz. Hedef Kızıl elma. Bu canın ne kıymeti var ki. Bu mücadelemizi bugün itibariyle kaç terörizt etkisiz hale getirildi; 2 bin 21. Bizim de 80 civarında mehmetçik ve ÖSO'dan şehitlerimiz var" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü:

Bu yolda Rabbimizin müjdesi yakın bize. İnşallah Allah'ın yardımı, zafer bize yakın. Bölmek isteyenlşere asla müsaade etmeyeceğiz. Suriye'den gelen 500 bine yakın Muacire siz Ensar oldunuz. Siz onlara kapılarınızı kapamadınız. Önce Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus, güneyde El Bab'ı terörden temizledik. Şimdi ise Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terörden temizleyeceğiz"