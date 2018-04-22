Erdoğan: Gerekirse OHAL 9 defa uzatılabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada OHAL'e ilişkin olarak konutşu. "OHAL'i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor" diyerek OHAL'e de değinen Erdoğan, "Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9. Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Yeniçağ'da yer alan habere göre Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"İş dünyasına bakışımızdaki temel mantığı asla kaybetmedik. Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL'i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor. OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9... Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim iş adamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı ünvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarihte millette affetmez."