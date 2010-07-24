-ERDOĞAN: GEREKİRSE MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLARIZ BİNGÖL (A.A) - 24.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanununun 35. maddesiyle ilgili olarak, ''Bir komisyon kuralım meseleyi tüm boyutlarıyla ele alalım. Komisyon çalışsın, gerekirse Meclis'i olağanüstü toplarız. Gerekirse yeni yasama yılı açılışında gündeme alırız. 35. maddeyle ilgili yeni bir düzenleme yaparız'' dedi. Erdoğan, Bingöl'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, alana geç gelişinden dolayı vatandaşlara, ''Geciktim, güneşin altında sizleri tuttum. Hakkınızı bundan dolayı bu kardeşinize helal edin'' diye hitap etti. ''Sizler en güzel cevabı verdiniz. 12 Eylül'de sandık önüne konduğunda benim aziz milletim, sevgili milletim, altını çiziyorum, hukuk kaçkınlarına, Meclis kaçkınlarına, demokrasi kaçkınlarına en güzel cevabı verecek'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Hiç endişeniz olmasın, bunlar 30 yıldır 12 Eylül'den hep şikayet ediyorlar, 12 Eylül yasalarından, kurumlarından, Anayasa'dan şikayet ediyorlar. Çok ilginçtir, bir yandan şikayet ediyor, öbür yandan 12 Eylül benzeri müdahalelere alkış tutuyor, hatta 'ordu göreve' pankartlarına sessiz kalıyorlar. Bir yandan '12 Eylül mağduruyuz' diyorlar, öte yandan 12 Eylül öncesi ülkeyi kan gölüne çeviren çetelerin uzantılarıyla yaptığımız mücadeleyi engellemeye çalışıyorlar. Bir yandan '12 Eylül'de çile çektik' diyorlar, öbür yandan, 12 Eylül Anayasasının değişmesine 'evet' diyemiyorlar. 12 Eylül ile yüzleşemeyenler, 12 Eylül Anayasasının değişmesine 'evet' diyemeyenler, şimdi TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesini hatırladılar. Doğrusu bu uyanış gerçekten bizi çok memnun etti. Demek arada sırada bir uyanma emaresi oluyor.'' Muhalefetin meydanlarda anayasadan bahsetmediğini belirten Erdoğan şunları söyledi: ''Başka şeyler konuşuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın adı neymiş? Ya benim adımı sen ne yapacaksın? Benim adımı benim halkım iyi biliyor. Sen bilsen ne yazar, bilmesen ne yazar. Hiç önemli değil. Milletimizle beraberiz. Bizim iktidarımız, milletimizin iktidarıdır. Bu partinin rotasını millet çizmiştir ve bu yolculuğu da böyle sürdürüyor. Biliyorsunuz, bir genel başkan çıkıp bir düşünce ortaya atar da aynı partinin milletvekili çıkıp genel başkanı için 'bu kişisel görüştür' der mi, ya da kendisi yanlış anlaşıldığını söyleyebiliyor. Bunlar da oluyor zaman zaman. Tekliflerinin arkasında duracaklarsa ilgili arkadaşlarıma talimatı verdim ve gerekli çalışmayı her zaman yapmaya biz hazırız. Ama şuanda bizim tek işimiz var. 12 Eylül darbe anayasasını değiştirip, milletin anayasasını getirmek. Olay bu.'' Duygulu olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, kararlı bir şekilde bu yolculuğu devam ettirdiklerini ve ettireceklerini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: ''Bingöllülere yönelik sevgimi, muhabbetimi sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bu benim Bingöl'e Başbakan olarak yedinci gelişim. Bunları hiç burada gördünüz mü? Geldiler mi? Halinizi, hatırınızı sordular mı? Derdinizi dinlediler mi? Gelmezler. Çünkü bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gitmekten, millet iradesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımaktan millete gitmeye fırsat bulamıyorlar. Bunlar iftira üretmekten, hakaret üretmekten, sövmekten başka şey bilmezler. Ama bu kardeşiniz bunların hakaretlerine, sövmelerine hiçbir zaman o dille cevap vermeyecek. Bunu biliniz. Çünkü bizi milletimiz terbiye etti. Biz milletimizin o yüksek ahlak değerleriyle hareket ediyoruz. Milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Fakat eğer olur ha buraya gelirlerse onları alın bir Karlıova'ya götürün. Orada da güneşin o muhteşem doğuşunu bir seyretsinler. Belki ufukları açılır.'' "Büyük demokrasi yürüyüşümüze, aydınlık Türkiye yürüyüşümüze halk oylamasına 'evet' kampanyamıza Bingöl'den başlıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Bingöl'le başlamamız bir tesadüf değil. Bingöl 1982'de yapılan halk oylamasında darbe anayasasına Türkiye'de en yüksek, rekor oy oranıyla yüzde 23,5 gibi rekor bir oy oranıyla karşı çıkan ilimiz oldu. Bingöl, 2007 halk oylamasında anayasa değişikliğine yüzde 95,8 oy oranıyla 'evet' diyerek yine ön sırada yer aldı. Bingöl, 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 71,1 rekor oy oranıyla bağrına baştı. İşte onun için Bingöl diyoruz. İşte onun için bugün millet iradesine sımsıkı sarılan Bingöl'den 'evet' diyoruz."