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Dünya
Deutsche Welle

‘Erdoğan gerçeklik duygusunu kaybetti’

Alman politikacılar, Köln ziyareti öncesi Erdoğan’ı sert bir dille eleştiriyor. Yeşiller Partisi'nden Jürgen Trittin ise Erdoğan’ın gerçeklik duygusunu kaybettiğini söyledi.

18 Mayıs 2014 16:40


Sol Parti Meclis Grubu'nun uluslararası ilişkiler sözcüsü Sevim Dağdelen, “Türkiye Başbakanı Erdoğan, Köln'de yapılması planlanan seçim mitingini yine bölmek ve insanları birbirine karşı kışkırtmak için kullanacak“ dedi.

Sol Parti'nin Erdoğan'ın sendikalara, göstericilere, ayrıca Türkiye'deki Aleviler ve Kürtler gibi azınlıklara karşı kışkırtıcı tutumunu kınadığını söyleyen Dağdelen, “Erdoğan buraya hoş gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Mayıs'taki Köln ziyaretine değinen Dağdelen, “Sosyal Demokrat Parti ve Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten politikacıların Erdoğan'ın ziyaretine karşı cephe almış olmaları ise riyakârlıktır. Büyük Koalisyon daha şubat ayında Berlin'de Türkiye Başbakanı'na Almanya’yı seçim kampanyası için bir arena olarak kullanması imkânını verdi. Erdoğan'ın bu mitingi, yıllardır Almanya'da daha iyi bir uyum ve barışçıl birliktelik için çaba gösterenlere vurulmuş bir tokattır da” ifadelerini kullandı.

Dağdelen, ayrıca Erdoğan'ın ziyaretine karşı protesto çağrısında bulundu.

‘Miting düzenlenmesi nahoş'

Sosyal Demokrat Partili Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz da Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung'a verdiği demeçte, Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden kısa bir süre önce Almanya'da böyle büyük bir miting düzenlemesini nahoş bulduğunu söyledi.

Özoğuz, “Türkiye'de göstericilere karşı tutumu gösteren görüntüler kesinlikle üzücü ve kabul edilemez. Bu tarz görüntüler Türkiye'yi demokratik koşullardan çok uzaklaştırıyor” dedi.

'Gauck'un eleştirileri yerindeydi'

Yeşiller Partisi'nden Jürgen Trittin ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın her türlü gerçeklik duygusunu kaybettiğini belirtti. Trittin, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un Türk hükümetinin hoşuna gitmeyen eleştirilerinin de yerinde olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Gauck, nisan ayı sonunda Türkiye'ye düzenlediği ziyaret sırasında ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle demokrasinin tehlike altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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