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Politika

ERDOĞAN: GERÇEK DEMOKRASİ NEDİR GÖSTERELİM BURSA (A.A)

07 Eylül 2010 21:10

-ERDOĞAN: GERÇEK DEMOKRASİ NEDİR GÖSTERELİM BURSA (A.A) - 07.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Millet adına yetki kullanan ama millete hesap vermeyen sorumsuzların millete bedel ödetmesi artık sona ersin diyoruz. 'Yargıyı siyasallaştırıyor' iddiasıyla vesayet düzenlerini sürdürmek isteyenlere, yargının demokratikleşmesine direnenlere, gerçek demokrasi nedir gösterelim diyoruz. Yürütmeye seçim yasaklarını hatırlatıp, kendileri 'hayır' propagandası yapan yargı bürokrasisi artık haddini de, hukukunu da bilsin istiyoruz'' dedi.

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