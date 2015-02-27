Erdoğan, Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı YÖK üyeliğine atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı YÖK üyeliğine seçti, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'yı da yeniden Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Prof. Dr. Mustafa İsen'in istifası nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı seçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'yı yeniden atadı.