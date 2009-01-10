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Politika

Erdoğan, genel merkezde adayları belirliyor

Başbakan Erdoğan, yarın adları açıklanacak olan yerel seçimlere yönelik adayların tespit çalışması için Genel Merkez’de çalışıyor.

10 Ocak 2009 02:00

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde, 29 Martta yapılacak yerel seçimlere yönelik aday tespit çalışması yapıyor.

Başbakan Erdoğan, bugün saat 11.00 sıralarında AKP Genel Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, burada, AKP Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Tanrıverdi ve Necati Çetinkaya, AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ataş'tan oluşan heyetle, belediye başkan adayları konusunda illere göre milletvekilleri ile gruplar halinde görüşüyor.

Başbakan Erdoğan, bazı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını, Altındağ Belediyesi Karapürçek Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek törenle açıklayacak.

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