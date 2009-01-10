Erdoğan, genel merkezde adayları belirliyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde, 29 Martta yapılacak yerel seçimlere yönelik aday tespit çalışması yapıyor.



Başbakan Erdoğan, bugün saat 11.00 sıralarında AKP Genel Merkezi'ne geldi.



Erdoğan, burada, AKP Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Tanrıverdi ve Necati Çetinkaya, AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ataş'tan oluşan heyetle, belediye başkan adayları konusunda illere göre milletvekilleri ile gruplar halinde görüşüyor.



Başbakan Erdoğan, bazı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını, Altındağ Belediyesi Karapürçek Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek törenle açıklayacak.

