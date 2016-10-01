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Erdoğan, Genel Kurul'a girdi, Deniz Baykal salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girdiği sırada, bazı CHP'liler ayağa kalkmazken, Deniz Baykal salonu terk etti

01 Ekim 2016 21:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasam dönemine 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından ilan edilen OHAL’in gölgesinde girdi. Meclis’in ilk yasama günüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapmak üzere Meclis’e geldi. Erdoğan’ın Genel Kurul'a girdiği sırada CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, salonu terk etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış törenine katılarak Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri, siyasi parti genel başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Yüksek Yargı Başkanları, milletvekilleri, TBMM açılışında hazır bulundu.

 

Bazı CHP'liler ayağa kalkmadı, Deniz Baykal salonu terk etti

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kuru Salonu'na girdiğinde bazı CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Ayağa kalkmayan milletvekilleri arasında, bu sabah, "Hangi makamda olursa olsun, kim olursa olsun Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in tapusu Lozan'a saygı göstermeyene ben de saygı göstermem" açıklaması yapan Muharrem İnce'nin de olduğu görüldü.

CHP'nin eski lideri Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Erdoğan'ın Genel Kurul'a girdiği sırada salonu terk ettiği görüldü.

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