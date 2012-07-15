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Politika

Erdoğan, genel başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı

Başbakan Erdoğan, "30 Eylül'de Ankara'da yapılacak genel kongrede 4. ve son kez genel başkanlığa aday olacağız. Söz verdiğimiz gibi." dedi.

15 Temmuz 2012 22:14

Partisinin Eskişehir'de düzenlenen il kongresinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Eylül'de düzenlenecek kongrede 4. ve son kez genel başkanlığa aday olacağını açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Stadyumu'nu dolduran binlerce AK Partiliye seslendi.
 
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 
 
Bugün 81. il kongremizi yapıyoruz ve il kongrelerimiz bitiyor. 30 Eylül'de büyük kongremizi yapacağız.
 
Sevgili kardeşlerim şu ana kadar birçok şeyi beraber hallettik. Afyonkarahisar'dan yola çıkarken bir şey söyledik: Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece ve durmak yok yola devam dedik. 
 
Kongrelerimizde AK Parti farkını, vizyonunu net olarak ortaya koyduk.
 
Bizim teşkilat anlayışımız kağıt üzerinde değil, biz siyasete bir anlayış getirdik. Bu işin nasıl yapılacağını anlattık. 
 
Bizim kongrelerimizde birlik vardı. Biz bir olduk, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk, Eskişehir olduk.
 

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