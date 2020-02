Erdoğan, gençlere seslendi: Yere düşen düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin

Türkiye Gençlik Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ahlâkı güzel insan her yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere düşen düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" dedi.

"Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir" diyerek nasihatta bulunan Erdoğan, "Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara adeta vebalı muamelesi muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Bize kibir yakışmaz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sevgili gençer bizler daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahiplendiğimiz vizyonu sınırlandırmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk.

"Ama dikkat ediniz milletimizin hakimi değil sadece hizmetkârı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Kalplere yerleştirk. Biz gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizin içindeki başarılarımzıın da sınırlarımızın dılındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Aradan asırlar geçmiş olsa da umut kaynağıyız. Çünkü biz her yere selamla, sebgiyle gittik.

"Coğrafyamızda can ve mal güvenliği tehdit alına giren herkes kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara adeta vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam nefreti gibi hastalıkları hızla yayılırken biz 'Yaradanız severiz yaradandan ötürü' diyerek yolumuza devam ediyoruz.

"Kendi köklerindne habersiz hiçbir gencimiz kalmayana dek hiçbirimize durmak yok. Tarih boyunca bunu defalarca başardık.

"Ben bugün İzmir'i iyi görüyorum, kararlı başladı. Kararlıyız başaracağız.

"Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.

"Çalışmak için her gün ve her saat her yer müsaittir. Bu görevleri ertesi güne bırakma. Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını kararlaştır. Bütün kuvvetinle kendini işine ver. Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra ayrı ayrı yenmeye çalış. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Bu bahaneyle asla boş oturma. Damlaya damlaya göl olur. Aynı noktaya üşen damlacıklar mermeri bile deler. Sabırsızlan, yol al fakat acele etme. Herhangi bir şeyi küçümseme. Küçümsemek ihmalleri doğurur.

"Hocam bana 'Aynanın karşısına geç, konuş, kekemelik bile ortadan gider' derdi.

"Gençler, güzel bulduğun edebi, felsefi parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir hem de hafızan güçlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarında müzakere et ki zekân gelişsin. Eski fikir yeni fikrin elbise giymiş halidir. Bir konuda bir şey yazacağın zaman evvela önceden yazılmışları oku ki, ömrünü israf etme. Dil bilgisi amaç değil, fikir zenginliğinin vasıtasıdır. Asabiyken sinirli olduğunda karar verme. Öfkeyle kalkan zararla oturur unutma. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından konuşma. Kimseyi kıskanma, fakat imren. Benzeri bir başarıya ulaşmak için çalış. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gününde dost bulabilesin. Ahlâkı güzel insan her yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere düşen düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslüman'a ne yakışır, ..... "