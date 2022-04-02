Erdoğan gençlere “Dünyayı gezip görmek için şartlarınızı zorlayın” demişti; CHP'li Karabat bütçeyi çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere, "Ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek için şartlarınızı zorlayın” tavsiyesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yurt dışına çıkmak için gereken en düşük bütçeyi hesapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te Genç Projeler açılış programında yaptığı konuşmada, "Mesela kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yurt dışına gidebilmek için gerekli olan en düşük bütçeyi hesaplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaçları sıraladı. Karabat'ın yurt dışında gezmek için paylaştığı bütçe şu şekilde:

Pasaport defteri 225 TL

10 yıllık pasaport 1.478 TL

Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL

Yurtdışı çıkış harcı 150 TL

Avrupa’ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL

3 günlük ucuz otel 150 Euro

Cep harçlığı 150 Euro

Toplam: 12 bin 300 TL