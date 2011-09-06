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Politika

Erdoğan: Gemilerimizi o sularda sık göreceğiz ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 16:10

-Erdoğan: Gemilerimizi o sularda sık göreceğiz ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğu Akdeniz, bize yabancı bir yer değil. Aksaz, İskenderun, buralar oraya sürekli nezaret edebilme gücüne, imkanına, hakkına sahip olan yerlerimizdir. Tabii ki gemilerimiz o sularda kendilerini bundan sonra çok sık göstereceklerdir. Çok sık göreceğiz...'' dedi. Başbakan Erdoğan, ATO'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.  ''Gazze ziyaretiyle ilgili durum netleşti mi?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Bu son ana kadar devam edecek bir süreç. Şu anda Mısırlı dostlarımızla, kardeşlerimizle görüşerek orada nihai kararı vereceğiz. Ona göre Gazze'ye ziyaret olabilir veya olmaz. Yani kesin değildir'' dedi. ''BDP'nin hafta sonu yapılan kongresinde demokratik ortamın oluşmadığı gerekçesiyle Meclise gelmeyeceklerinin sanki sinyalini verdiler'' sözlerine Başbakan Erdoğan, şu karşılığı verdi: ''BDP'nin parlamentoya gelmesini demokrasi açısından isabetli buluruz. Ama gelmemesi Türkiye'de demokrasi için bir eksiklik değildir. Bunu da çok açık, net söyleyeyim. Bu onların eksikliğidir. Çünkü demokrasiyi bunlar kavrayamamışlar. Bunlar kendilerine göre bir meclis oluşturuyorlar ve bu mecliste kendilerine göre bazı kararlar alıyorlar. Ve Türkiye'nin demokratik olgunluğuna bu bir gölge düşürmez. Türkiye'nin gelişen demokrasisine, herhangi bir gölge düşürmez. Onların eksikliğidir. Kaybeden onlardır, ama ben çok açık, net söylüyorum: Er veya geç onlar da bu parlamentoya geleceklerdir. Olay budur.'' ''Açıklanan önlemler arasında Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için her türlü önlem alındı. Bununla ilgili yorumlar yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun çatışmaya, çeşitli başka ortamlara yol açabileceği yorumları var...'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Doğu Akdeniz, bize yabancı bir yer değil. Aksaz, İskenderun, buralar oraya sürekli nezaret edebilme gücüne, imkanına, hakkına sahip olan yerlerimizdir. Tabii ki gemilerimiz o sularda kendilerini bundan sonra çok sık göstereceklerdir. Çok sık göreceğiz...'' dedi.

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